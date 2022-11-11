Pençe - Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, bugün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralandı. Sevinç'in derhal hastaneye sevk edildiği, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, ayrıca "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehit Astsubay Emre Sevinç'in ailesine şehadet haberi verildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi 5. Varlık Sokak'taki şehidin babaevine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini ileterek başsağlığı diledi.

Baba Mehmet ve anne Zeynep Sevinç'in Türk bayrağı asılan evine gelen komşuları ve yakınları, taziyede bulundu.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin naaşının yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan hemşehrimiz Kahraman Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi.