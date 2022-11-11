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Karabük'te 285 öğretmen ve 165 öğrenci yurt dışı deneyimi yaşadı

Karabük'te Erasmus+Projeleri Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitimi Akreditasyonu kapsamında bu yıl 285 öğretmen ve 165 öğrenci yurt dışına gitme imkanı buldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2022 16:39, Son Güncelleme : 11 Kasım 2022 17:03
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Karabük'te 285 öğretmen ve 165 öğrenci yurt dışı deneyimi yaşadı

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yurt dışına giden öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Etkinlikte konuşan Akbaş, program kapsamında bu yıl 285 öğretmen ile 165 öğrencinin yurt dışı deneyimi kazandığını söyledi.

Müdürlük AR-GE birimi ve okul proje yürütme ekipleri tarafından hazırlanan okul eğitimi alanında 3, mesleki eğitim alanında da 2 projenin 362 bin 329 avro hibe desteği almaya hak kazandığını aktaran Akbaş, şunları kaydetti:

"Erasmus+Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında 7 yıl boyunca hibe alacak olan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki kurumlarda eğitim alan öğrencilerimiz, bu yılın ilk hareketliliğini gerçekleştirmek üzere yurt dışı staj ve işbaşı gözlem hazırlıklarını tamamladı. Bu akreditasyon kapsamında müdürlüğümüzün konsorsiyum üyesi olan okul ve kurumlarımızdan her yıl onlarca öğrenci Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde staj ile işbaşı gözlem faaliyetlerini gerçekleştirecektir.

Okul eğitimi alanında projelerimizde yer alan, okullarında etkinlik ve faaliyet gerçekleştiren ve farkındalık oluşturan öğretmenlerimiz ile akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda başarı kaydetmiş öğrencilerimiz yurt dışına çıkma imkanı bulmaktadır. Böylece farklı kültürleri yerinde tanıma ve yabancı dillerini geliştirme fırsatına erişmektedirler."

Akbaş, öğretmenlerin de Erasmus+projeleri ile yurt dışı eğitim kurumlarını ziyaret ederek yeni deneyimler kazandığını ifade ederek, öğretmenlerin alanlarına dair diğer ülkelerdeki uygulamaları yerinde takip etme imkanına ulaştığını dile getirdi.

Bu tür projeleri il genelinde yaygınlaştırmaya devam edeceklerini anlatan Akbaş, "Bizler de ulusal ve uluslararası projelerde öğretmenlerimizin özellikle yer almasını istiyoruz. Bilgi birikimlerini, deneyimlerini öğrencilerimize taşımasını, Avrupa ülkelerindeki öğretmenlerin ve öğrencilerin de ülkemize gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

Toplantıda öğretmen ve öğrenciler de yurt dışı deneyim, bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Cemile Bağdatlı da proje kapsamında Makedonya'ya gittiğini söyledi.

Makedonya'ya giderken Yunanistan'a da uğrama şansı yakaladıklarını belirten Bağdatlı, şunları anlattı:

"Selanik'te Atatürk'ün evini gördük. Makedonya'nın Ohri şehrinde kaldık. Çok güzel yerler gördük. Yabancı dil pratiği yaptık. Ohri'de yeni arkadaşlar edindim. Onlarla hala konuşmaya devam ediyorum."

Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi biyoloji öğretmeni Orhan Küçük de ilk kez yurt dışına çıktığını kaydetti.

Viyana'da teknoloji kullanımı alanında eğitim aldıklarını dile getiren Küçük, "Ülkemizde derslerin içinde teknoloji kullanımının daha yoğun olduğunu gözlemledim. Farklı bir kültüre temas etmiş olduk. Onların kendi kültürel değerlerine sahip çıktığını gözlemledim. Viyana'nın doğal güzelliklerini de görme şansı yakaladım." ifadelerini kullandı.

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