Veresiye defteri gibi liste yapan örgüte operasyon: 11 gözaltı

MEB'den 'pedagojik formasyon tezsiz yüksek lisans eğitimine denk' haberlerine yalanlama
MEB'den 'pedagojik formasyon tezsiz yüksek lisans eğitimine denk' haberlerine yalanlama
Ataşehir Belediyesindeki rüşvet iddiasına Bakanlıktan soruşturma
Ataşehir Belediyesindeki rüşvet iddiasına Bakanlıktan soruşturma
Astsubay Emre Sevinç'i şehit eden 6 terörist kaçamadı
Astsubay Emre Sevinç'i şehit eden 6 terörist kaçamadı
İşverenin çalışanlara ödeyeceği ısınma giderlerine vergi muafiyeti
İşverenin çalışanlara ödeyeceği ısınma giderlerine vergi muafiyeti
AK Parti yeniden değerleme oranında indirim üzerinde çalışıyor
AK Parti yeniden değerleme oranında indirim üzerinde çalışıyor
İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü
İntihar girişiminde bulunan kaymakam 5 gün sonra öldü
Bakan Koca duyurdu: 42 bin 500 kişi mülakatsız alınacak
Bakan Koca duyurdu: 42 bin 500 kişi mülakatsız alınacak
Doğalgaz tüketim desteği kış ödemeleri bu hafta başlıyor
Doğalgaz tüketim desteği kış ödemeleri bu hafta başlıyor
KPSS Ön lisans branş bazında sıralamalar açıklandı
KPSS Ön lisans branş bazında sıralamalar açıklandı
EYT kapsamında kaç kişi emekli olacak? İlk kez rakam verildi
EYT kapsamında kaç kişi emekli olacak? İlk kez rakam verildi
Bakan Bilgin: Sözleşmeli personelde çalışmayı tamamladık
Bakan Bilgin: Sözleşmeli personelde çalışmayı tamamladık
KPSS-2022/10 yerleşitirme işlemleri için tercih alınacak
KPSS-2022/10 yerleşitirme işlemleri için tercih alınacak
Hakimi 180 bin dolar dolandırmışlardı: 73 adrese operasyon
Hakimi 180 bin dolar dolandırmışlardı: 73 adrese operasyon
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'trafik kaza oranları' paylaşımı
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'trafik kaza oranları' paylaşımı
TRT Haber 24 saati cezaevinde geçirdi
TRT Haber 24 saati cezaevinde geçirdi
Meteoroloji uyardı, işte kar beklenen iller
Meteoroloji uyardı, işte kar beklenen iller
'Gıda krizinin önüne geçmek için gerekli müdahalelerde bulunuyoruz'
'Gıda krizinin önüne geçmek için gerekli müdahalelerde bulunuyoruz'
Bakan Özer, kravatsız müdürü makamdan kovdu!
Bakan Özer, kravatsız müdürü makamdan kovdu!
Başörtüsü teklifi referanduma gitmeden Meclis'ten geçebilir
Başörtüsü teklifi referanduma gitmeden Meclis'ten geçebilir
Stajyer öğrenciler çekip paylaştı, Valilik soruşturma başlattı
Stajyer öğrenciler çekip paylaştı, Valilik soruşturma başlattı
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?
Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?
Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklifin birinci bölümü kabul edildi
Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklifin birinci bölümü kabul edildi
Bakan Nebati yanıtladı: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?
Bakan Nebati yanıtladı: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?
Dolar iki ayın en düşük seviyesinde
Dolar iki ayın en düşük seviyesinde
MEB açıkladı: Kariyer Basamakları Sınavı ertelenmedi
MEB açıkladı: Kariyer Basamakları Sınavı ertelenmedi
Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı
Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı
ABD'de enflasyon verileri açıklandı, altın fiyatları yükseldi
ABD'de enflasyon verileri açıklandı, altın fiyatları yükseldi
POMEM'lere alınacak öğrenci sayısı 13.000'e çıkarıldı
POMEM'lere alınacak öğrenci sayısı 13.000'e çıkarıldı
Kavganın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti
Kavganın ortasında kalan 2 sağlık personeli hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Veresiye defteri gibi liste yapan örgüte operasyon: 11 gözaltı

Edirne'de kurdukları örgüt ile insanları ağlarına düşürerek borç batağına sürükleyen örgüt, jandarma operasyonu sonucu çökertildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2022 16:47, Son Güncelleme : 11 Kasım 2022 16:49
Yazdır
Veresiye defteri gibi liste yapan örgüte operasyon: 11 gözaltı

Edirne'nin Uzunköprü ve Lalapaşa ilçelerinde zor durumda olan vatandaşlara borç vererek tefeci tuzağına düşüren suç örgütü, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11 şüpheliye ait 13 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Operasyon dahilinde yapılan aramalarda; 2 silah ve bunlara ait 45 mermi, 20 tane av tüfeği fişeği, 2 şarjör, içerisinde para tahsilatı yapılacak vatandaşların adının ve 300 bin lira tutarında miktarların yazılı olduğu 4 adet defter, 20 vatandaş adına düzenlenmiş senet, 32 adet boş senet, 10 adet cep telefonu ve telefonlarda kullanılan sim kartlar, suçlardan elde edildiği düşünülen 62 bin 950 lira ile zanlılar tarafından yapılmış 875 bin lira ve 18 bin 950 dolarlık banka havale dekontları ele geçirildi. Ayrıca, yapılan aramalarda bulunan 4 adet USB belleğe de el konularak kriminal incelemeye alındı.

Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma genişletilerek devam ederken, adli ve kolluk makamların suç örgütleri ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bafra Ticaret Borsasına silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi daha tutuklandı
Bafra Ticaret Borsasına silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi daha tutuklandı
Müzisyen Onur Şener cinayetinin iddianamesi hazırlandı
Müzisyen Onur Şener cinayetinin iddianamesi hazırlandı
Ankara'da öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin kimliği belirlendi
Ankara'da öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin kimliği belirlendi
Okulda hastanelik eden akran şiddeti
Okulda hastanelik eden akran şiddeti
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 45 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 45 şüpheli yakalandı
Tartıştıkları okul müdürünü darp eden 3 kişi gözaltında
Tartıştıkları okul müdürünü darp eden 3 kişi gözaltında

Bu Habere Tepkiniz

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacıların teşvik ödemesi alacağını belirtti.
POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacağını açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Danıştay 12. Dairesi, Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmamasının işlemi sakatladığını açıkladı
39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi 5434 sayılı Kanun kapsamında çalışarak emekli olan davacı tarafından, 40 yıl 14 gün çalışması olmasına karşın 39 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi nedeniyle eksik ödenen emekli ikramiyesinin ödenmesi talebiyle açılan davayı reddeden bölge idare mahkemesi kararını onadı.
KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında yabancı uyruklu sözleşmeli personel statüsünde mahalli katip-sekreter olarak görev yapmakta iken 10/06/2001 tarihinde yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya iş sonu tazminatı ödenmemesi işlemini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

Anayasa Mahkemesinin 21/5/2008 tarih ve E.2004/83, K.2008/107 sayılı kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?
KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unun erişime açıldığını duyurdu.
Memur ve emekliye refah payı geliyor

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmiş yıllardaki bütçe komisyonundaki geleneğin aksine hiçbir soruya yanıt vermedi. Yanı verilmeyen sorular arasında 'Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?' sorusu da yer alıyor
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 28 personel alacak

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 28 personel alacak

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 28 personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022.
9'u 5 geçe Ata'ya saygı duruşu... -2-

9'u 5 geçe Ata'ya saygı duruşu... -2-

Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında saygıyla anıldı. Mersin’de vatandaşlar, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u son haliyle ortaya çıktı!

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u son haliyle ortaya çıktı!

Emret Komutanım dizisinde oynadığı "Naci Tosun" karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Mehmet Kurt, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşantı sürdürüyor. Oyunculuğu bırakan Kurt'un yeni mesleğini duyanlar şoke oldu.