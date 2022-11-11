Diyanet Akademisi Başkanı Kaan görevine başladı

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, başkanlık kampüsünde düzenlenen tören, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Erbaş, Burada yaptığı açıklamada, Diyanet Akademisinin oluşması için uzun zamandır gayret ettiklerini belirtti.

Diyanet Akademisi ile yapacakları çalışmaların önemine vurgu yapan Erbaş, şunları kaydetti:

"Artık kendi görevlimizi kendimiz yetiştireceğiz ve yetiştirdikten sonra atamasını yapacağız. Bundan sonra direkt memur olarak alım yapmayacağız. Buna biz meslek öncesi eğitim diyoruz. Eğitimler, 6 aydan başlayıp 3 yıla kadar devam edecek, sonunda atamalarımızı yapacağız. Bundan sonra imam hatip lisesinden, ön lisans ilahiyattan ve ilahiyat fakültesinden aday olarak seçtiğimiz hocalarımızı akademide iyice yetiştirip ondan sonra camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, Başkanlığımızda göreve başlatmış olacağız inşallah."

Diyanet Akademisi Başkanı Kaan'a görevinde başarılar dileyen Erbaş, akademinin kurulmasında katkısı olanlara teşekkür etti.

Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Fatih Mehmet Aydın da katıldı.