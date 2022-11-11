FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 1 kişi tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de yargılandığı "çatı dosyasının 6. dalgası" kapsamında örgütün esnaftan oluşan sivil yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin aktif olarak örgüte finans ve eleman desteği sağladıkları, örgütü diri tutmak amacıyla katılımcıların evlerinde toplantılar düzenledikleri iddia edildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İzmir'in yanı sıra Kars ve Erzurum illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından şüphelilerden biri, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 1'i tutuklandı. Serbest bırakılan şüphelilerden biri için "elektronik kelepçe", 24'üne "imza verme" adli kontrol şartı getirildi.
Yakalanamayan şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız