Bu defa hastanın eli içinde odun parçası unutuldu

Edinilen bilgiye göre, Çine ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Raziye Baş, 7 ay önce köydeki evinde bahar temizliği yaparken merdivenden düşüp kalçasını ve bileğini kırdı. Bir hastaneye kaldırılan kadına kalça kırığı ve elde burkulma teşhisi konulup kolu alçıya alınarak müdahale edilerek taburcu edildi. Eve geldikten sonra elindeki acıya dayanamayan kadın gece alçıyı çıkartıp yeniden hastaneye müracaat etti. Elinde enfeksiyon oluştuğu belirtilen Raziye Baş'a, acının enfeksiyondan kaynaklandığı belirtilerek, başka bir sıkıntı olmadığı gerekçesi ile tekrar evine gönderildi.

Her geçen gün elinin acısının şiddetini arttırdığını ve elinin hem ön hem de arka tarafından derisinin delinerek akıntı olmaya başladığını belirten Raziye Baş, "Kalça kırığı çok acı veren bir durum olmasına rağmen elimin acısından durmaz hale geldim. Tekrar hastaneye geldim. Günlerce hastanede yattım. Kolumdan film ve MR çekilmesine rağmen kimse bu film ve MR'a bakmadı. Enfeksiyon geçer diye tam 7 ay beklettiler. Kolumu kullanamaz ve yalnız başıma hayatımı sürdüremez hale geldim. Bir yakınımın tavsiyesi ile bu defa İzmir'e başka bir hekime gittim. Doktor beraberimde götürdüğüm film ve MR'ı bakar bakmaz içeride bir cisim olduğunu belirtip hemen ameliyata aldı. Elimin içinden büyük bir odun parçası çıkarıldı. Kısa sürede sağlığıma kavuştum" diyerek kendisini aylardır acı çektiren kişi ve kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

İlk gittiği hastanede çekilen film ve MR'ı da paylaşarak yaşadığı acının sıradan bir sağlık sorunu değil tamamen ihmalden kaynaklandığını ileri süren Raziye Baş, "Ben 'canım çok yanıyor elimi hareket ettiremiyorum' dedikçe Aydın'daki doktor beni tembellikle suçladı. 'Tembel olduğun için elini hareket ettirmiyorsun' deyip benim psikolojimi de bozdular. İnsan önündeki film ve MR'a bakmaz mı? Bana 7 ay boyunca adeta işkence ettiler" diyerek yaşadıklarına isyan etti.