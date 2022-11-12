12 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları toplantısına katılacak, Valiliği, Yalova Belediyesi'ni ziyaret edecek, önceki dönemler ve teşkilat mensuplarıyla Vefa Buluşması Yemeği'ne katılacak, Çınarcık Huzurevi'ni ziyaret edecek, Gençlerle Buluşma programına iştirak edecek.

(Yalova/11.00-17.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kültür Park'ta basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği, Rize Belediyesi'ni, TOKİ şantiyesini, AK Parti İl Başkanlığı'nı ve esnafı ziyaret edecek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki "ÜNİAK Gençlik Buluşması" programına katılacak.

(Rize/09.30-19.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Adana Balkan Türkleri Derneği'ni ziyaret edecek, Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenecek açılış töreninin ardından Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğün törenine iştirak edecek.

(Adana/12.30-19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide İlçelerine Doğal Gaz Verme Töreni'ne" katılacak.

(Kastamonu/15.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Iğdır Toplu Açılış Töreni'ne ve 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Programı'na iştirak edecek.

(Iğdır/11.00-12.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu'nu ziyaret edecek ve fabrikada incelemelerde bulunacak, basın toplantısı yapacak, Tarım Sektörü Temsilcileri Buluşması ile Gençlik Buluşması etkinliklerine katılacak.

(Yozgat/10.30-20.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen "Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu -DIGIATHON 2022 Yarışması" açılış programına iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

GÜNCEL

1- Düzce Depremi'nin 23. yılında saat 18.57'de Türkiye geneli ile KKTC'de yapılacak "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" öncesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) bilgilendirme programı düzenlenecek.

(Ankara/17.45)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 14. haftaya Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor, Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor ve Medipol Başakşehir-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/14.30/İstanbul/17.00/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta başlayacak; Pendikspor-Bodrumspor, Erzurumspor FK-Adanaspor ve Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/Erzurum/16.00/Bolu/19.00)

3- TFF 3. Lig gruplarında 11. hafta toplam 8 maçla başlayacak.

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası başlayacak; Fenerbahçe Alagöz Holding-Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut-Antalya Toroslar Basketbol, Rize Belediyesi-Çankaya Üniversitesi maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/16.00/Rize/15.00)

5- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftası başlayacak; TÜRŞAD-Altekma, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Ziraat Bankkart, Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor-Cizre Belediyespor, Spor Toto-Develi Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Bitlis/13.00/Bursa/15.00/Tokat/15.30/İzmir/Ankara/İstanbul/16.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftası Kuzeyboru-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

(Aksaray/17.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 8. haftası başlayacak, 5 maç yapılacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Brezilya'daki 21. ayağı Sao Paulo Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirilecek.

(Sao Paulo/22.30)

9- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası'nın ve Can Öncü'nün yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın Endonezya'da düzenlenen sezonun 11. ayak mücadelesinde sıralama turları ve ilk yarışlar yapılacak.

(Batı Nusa Tenggara)