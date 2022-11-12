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Çin'e Uygur ambargosu yolda

Uygur Türklerine yönelik soykırım politikası Brüksel'de düzenlenen forumda ele alındı. Uluslararası kamuoyuna Çin'e karşı somut adımlar atması çağrısı yapıldı. Foruma katılan AP Milletvekili Miriam Lexmann, Doğu Türkistan'dan gelen ürünlerin AB'ye girmesini yasaklayan bir kanun tasarısı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Kasım 2022 07:20, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 07:50
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Çin'e Uygur ambargosu yolda

Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde Türk ve Müslüman azınlığa karşı uyguladığı soykırım stratejisi, Avrupa Parlamen-tosu (AP) ev sahipliğinde Brüksel'de gerçekleştirilen Uluslararası Uygur Forumu'nda tartışıldı. Toplantı, Hasene Derneği, Dünya Uygur Kurultayı (WUC) ile Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ortaklığında gerçekleştirildi. 'Uluslararası Uygur Forumu-Uygur Soykırımı'na Küresel Yanıt' başlığı ile düzenlenen foruma katılan insan hakları savunucuları, uzmanlar, siyasetçiler ve zulmün tanıkları, dünya ülkelerine Pekin yönetiminin uyguladığı planlı soykırım politikasına karşı harekete geçme çağrısında bulundular.

AP'DEN SOMUT ADIM

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Miriam Lexmann, AP'nin Doğu Türkistan'dan gelen ürünlerin AB'ye girmesini yasaklayan bir kanun tasarısı hazırladığı bilgisini verdi. Kendisi de Uygur Türkü olan ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu (USCIRF) Başkanı Nuri Turkel ise zorla çalıştırma konusuna değinerek, bu yolla elde edilen ürünlerin ithalinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda söz alan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün de "Uygur Türkleri, Müslüman kimliğinden ödün vermedikleri için baskı altında tutuluyor. Kadın-erkek ayrımı yapılmadan insan onuruna yakışmayan muameleye maruz kalmak-tadırlar" diye konuştu.

Soruşturma ve yaptırım çağrısı

  • Forumun sonuç bildirgesinde uluslararası topluma, yürütülen planlı soykırım politikasına karşı somut adım atması çağrısı yapıldı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yayınladığı Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ilişkin rapordaki adımların uygulanması gerektiği kaydedildi. Doğu Türkistan temsilcilerine İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) gözlemci statüsünde katılım hakkı talep edilirken, Uluslararası Adalet Mahkemesi ve Uluslararası Suç Mahkemesi'nce Pekin yönetimi hakkında soruşturma açılıp Çin şirketlerine yaptırım uygulanması istendi.

Ersin Çelik

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