Twitter bir anda düşman oldu: Washington Musk'ı hedefe koydu

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı rekor bir fiyat olan 44 milyar dolara satın alması gündeme bomba gibi oturmuştu. Ara seçimler öncesi "Cumhuriyetçi partiye destek çağrısında" bulunmasının ardından, Beyaz Saray Musk'ı ve Twitter'ı hedef tahtasına koydu. Anlaşma sonrası uygulamada radikal değişikliklere gidileceğini ifade eden Musk, kendisinden önceki yönetimle ifade özgürlüğünün baltalandığını belirtmişti. ABD'li milyarder, 2024 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden Başkan adayı olması beklenen eski Başkan Donald Trump'ın askıya alınan hesabını iade edeceğini açıklamıştı. Ara seçimler öncesinde ise, Amerikalı seçmenlere Kongre için Cumhuriyetçi adaylara oy vermelerini telkin etmişti. Musk'ın siyasi tercihini Cumhuriyetçilerden yana kullanması, Demokrat Partili Kongre üyelerini ve Başkan Joe Biden'ı harekete geçirdi. Kongre üyelerinin "Suud rejiminin Twitter'ın hissedarı olmasının, ABD ulusal güvenliğini tehdit edebileceği" yönündeki çıkışının ardından Biden, "Dünyaya yalanlar saçtığını" ifade ettiği uygulamanın, yabancı ülkelerle ilişkisinin sorgulanması çağrısında bulundu. Başkan'ın açıklaması sonrası, son olarak ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

"ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

FTC sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ediyoruz. Hiçbir CEO veya şirket yasaların üzerinde değildir ve şirketler bizim mutabakat kararlarımıza uymalıdır" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, revize edilen kararların uyumu sağlamak için yeni araçlar sağladığı ve FTC'nin bunları kullanmaya hazır olduğu belirtildi. FTC'nin açıklamasının, Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrasında şirketin üst düzey güvenlik, gizlilik ve uyum yetkililerinin istifalarının ardından gelmesi dikkati çekti.

İSTİFA DALGASI

Twitter'ın Bilgi Güvenliği Yöneticisi Lea Kissner, dün yaptığı paylaşımda, şirketten ayrıldığını duyurdu. Kissner, "Twitter'dan ayrılmak için zor bir karar verdim. Harika insanlarla çalışma fırsatım oldu ve gizlilik, güvenlik ve bilgi teknolojileri ekipleriyle ve yaptığımız işle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. ABD basınında yer alan haberlerde, Twitter'ın gizlilik yöneticisi Damien Kieran ile uyum yöneticisi Marianne Fogarty'nin de istifa ettiği bildirildi. Twitter'ın güvenlik ve gizlilik alanlarında çalışan üst düzey yetkililerinin şirketten ayrılması, sosyal medya şirketini düzenleyici kuralları ihlal etme riskiyle karşı karşıya bıraktığı şeklinde yorumlandı.

BIDEN HEDEF GÖSTERDİ

Önceki gün ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimler hakkında konuşan Biden'a, Musk'ın ABD ulusal güvenliğine tehdit olup olmadığı ve Twitter'ı yabancı hükümetlerle ortak satın almasının Washington tarafından incelenip incelenmeyeceği soruldu. Biden, Musk'ın diğer ülkelerle iş birliğinin ve teknik ilişkilerinin incelenmeye değer olduğunu belirtti. Musk'ın ardından Twitter'ın en büyük hissedarının, Suudi Arabistan Kraliyet Holding Şirketi ve Suudi Prens Velid bin Talal'ın Özel Ofisi olması dikkati çekmişti. Velid bin Talal'ın yöneticisi olduğu varlık fonu, Kraliyet Holding Şirketinin yüzde 17 hissesini elinde bulunduruyor.

REKLAMVERENLER ANLAŞMALARI ASKIYA ALIYOR

Öte yandan, Musk döneminde izlenecek politikalar daha iyi anlaşılıncaya kadar platformdaki reklamlarını durdurma kararı alan General Motors'un ardından, United Airlines ve Chipotle de şirketle yaptığı reklam anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. Daha önce platformun en büyük reklamverenlerinden Mondelz, General Mills, Pfizer ve Audi de reklam anlaşmasını geçici süreyle askıya almıştı.