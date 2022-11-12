Türkiye 4 sene sonra İsrail'e büyükelçi atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atandı. Türkiye ve İsrail arasında normalleşme sürecinin en önemli adımlarından biri Ağustos ayında atılmış ve dört yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama kararı açıklanmıştı. Kararın ardından Eylül ayında İsrail, Ankara büyükelçisi olarak maslahatgüzarlık görevini yürüten Irit Lillian'ın atandığını açıkladı. İki ülke arasındaki ilişkiler 2018'den bu yana maslahatgüzar düzeyinde yürütülüyordu.

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?

TED Ankara Koleji'ni bitiren Şakir Özkan Torunlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında giren ve çeşitli dış görevlerde bulunan Torunlar, Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olan Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı.

HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ DE YAPTI

2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü olan torunlar, 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu. 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesi olan Torunlar, İngilizce ve Fransızca biliyor kendisi aynı zamanda evli ve bir çocuk sahibi.