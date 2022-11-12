Togg, İstanbul'da sergilendi! Vatandaşlar hayran kaldı

İstanbul'daki Zorlu Center Meydan katında Togg Deneyim Merkezi açıldı. Burada Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un SUV modeli sergilendi. AVM'ye akın eden vatandaşlar, Togg'u yakından inceleme ve ön panelini simülasyonda deneyimleme fırsatı buldu. Togg'u yakından inceleme ve ön panelini simülasyonda deneyimleme fırsatı buldu. 'Gemlik' rengini çok beğendiklerini belirten vatandaşlar, bol bol fotoğraf ve video çekti. Bazıları ise yakınlarını görüntülü aradı.

İSTANBUL'DAN TRABZON'A BİN TL YAKIYOR

Burada Togg ile 1,6 motorlu benzinli bir SUV arasında yapılan karşılaştırmanın sonuçları da paylaşıldı. İstanbul-Trabzon arası mesafe baz alınarak yapılan karşılaştırmada, bin 58 kilometrelik yolda Togg'un bin 23 TL 89 kuruş, benzinli SUV'un ise bin 873 TL 41 kuruş yaktığı, aradaki farkın 849 TL 52 kuruş olduğu aktarıldı. Ayrıca Togg'un karbon emisyonunun "0", benzinli SUV'un ise "1712 gram" olması da dikkat çekti.

"AMELİYAT GİRERKEN BİLE TOGG'U DÜŞÜNDÜM"

Eşi ve çocuğuyla birlikte Togg'u inceleyen Şener Şahin "Görünüşü ve dizaynı çok hoşuma gitti. Gerçekten etkileyici" dedi. Adnan Pideci adlı vatandaşl da "Geçen yıl bypass oldum. İnsan ameliyattan önce ne düşünür? Eşini, çocuklarını, anne, babasını, ailesini... Benim aklıma ilk gelen şey ise 'Acaba Togg'u görebilecek miyim?' oldu. Çok şükür gördüm. Tam bir teknoloji harikası" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZE İYİ GELECEK"

Togg'un bütün detaylarını beğendiğini ifade eden Taha Berkay Kartal ise "Ülke için çok iyi bir proje. Ülkeyi her anlamda kalkındıracak. Yurt dışına satılacağı için iyi bir devrim. Son zamanlarda yaşadıklarımızdan sonra ülkemize gerçekten iyi gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

"BİR TÜRK GENCİ OLARAK GURURLUYUM"

Babasını görüntülü arayıp aracı gösteren Elgiz Ahmetoğlu ise "Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum" şeklinde yorum yaptı. Togg'un kendisini gururlandırdığını söyleyen Eren Uçar isimli genç de "Açıkçası, yerli olduğu için sevinçliyim. Arabayı tasarım olarak beğendim. Bir Türk genci olarak gururluyum" sözlerini sarf etti.

"BİZE SADECE ARAÇ VERMEDİLER, VİZYONUMUZU GENİŞLETTİLER"

Abdullah Hacıislamoğlu da "Öncelikle Cumhurbaşkanı'mıza, aracın yapılmasında emeği geçen iş adamlarına ve mühendislerimize çok teşekkür ediyorum. Bize sadece bir araç vermediler, vizyonumuzu genişlettiler. 'Bir şey üretemez, bir şey yapamaz, hep dışa bağımlı' mantalitesini, bu kafayı, bu zihniyeti yıkmak için çok güzel bir örnek gösterdiler. Biz de yapabiliyoruz dediler" şeklinde konuştu.

20 YERDE SERGİLENECEK

Öte yandan, İstanbul'un ardından 7 bölgede 20 Togg Deneyim Merkezi'nin daha hayata geçirileceği belirtildi.