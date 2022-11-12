'Genç yazılımcılarımızın potansiyellerinin değerlendirilmesini takdirle karşılıyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin "Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu-DIGIATHON 2022 Yarışması"nın, Türkiye'deki dijital dönüşümde şeffaflık, takip edilebilirlik ve uygulanabilirlik kapasitesini artırmak açısından oldukça anlamlı olduğunu belirterek, "Genç yazılımcı kardeşlerimizin bilgi, birikim ve potansiyellerinin bu konuda değerlendirilmesini takdirle ve heyecanla karşılıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen "Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu-DIGIATHON 2022 Yarışması"nın açılışında yaptığı konuşmada, bu programda bulunmaktan heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin dijital dönüşümüne önemli katkılar sağlayacak bu heyecan verici organizasyonun düzenlenmesinde, emeği geçen tüm kamu ve özel sektör temsilcilerine teşekkürlerini iletti.

Dijital çağın adeta ışık hızıyla ilerlediğini, neredeyse her 10 yılda sıçramalara şahit olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Sektörün literatürü durmaksızın güncelleniyor; her geçen gün blokzincir, metaverse, NFT, kripto para, dijital ikizler gibi kavramlara bir yenisi eklenmekte. Bu hızlı değişim, üretme, istihdam etme, ticaret yapma ile kültür ve sanat üretme şekillerini de kökten değiştirmekte.

Dolayısıyla bankacılık sisteminden lojistik ve tedarik zincirlerine, alışkanlıklarımıza kadar radikal değişim kaçınılmaz bir hal almakta. Ancak bu değişim ölçümleme yöntemlerinin gelişmesine ve böylece işlerimizi çok daha hızlı, verimli, düşük maliyetle ve sağlıklı bir şekilde yürütmemize de imkan sunmakta." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin AK Parti hükümetlerinin öncülük ettiği dijital dönüşüm alanında, dünyadaki lider ülkeler arasında olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu konumumuzu en iyi şekilde değerlendirerek, Türkiye'yi bilişim sektöründe tasarlayan, üreten, yön veren, katma değer oluşturan bir ülkeye dönüştürmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu husustaki en büyük avantajımız genç ve dinamik nüfusumuzdur, yerli ve milli üretim kabiliyetimizdir. Tam da bu noktada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimizin bu etkinliği, ülkemizdeki dijital dönüşümde şeffaflık, takip edilebilirlik ve uygulanabilirlik kapasitesini artırmak açısından oldukça anlamlıdır. Genç yazılımcı kardeşlerimizin bilgi, birikim ve potansiyellerinin bu konuda değerlendirilmesini takdirle ve heyecanla karşılıyoruz."

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Ülke yönetimindeki istikrar, güven ve umut ortamı, ulaşım ve iletişim dahil her alanda devrim niteliğinde adımlara yol açtı. 100 yıla sığacak atılımların 20 yılda gerçekleşmesini mümkün kıldı. Yani hep birlikte tarihi günler yaşamamıza, tarih yazmamıza vesile oldu. Türkiye Yüzyılı'nın hayata geçmesini sağlayacak altyapıyı da bu sayede hazırladık." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, son birkaç yılda Siber Vatan ve Uzay Vatan'da attıkları tarihi adımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'Milli Uzay Programı' ve 'e-insan projemizi' ilan etti, Türksat 5A ve Türksat5B haberleşme uydularımızı aynı yıl uzaya gönderdik, yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın testlerinde önemli aşamaları geçtik. Uydumuzu, Cumhuriyetimizin 100. yılının son çeyreğinde uzaya gönderiyoruz. 5G haberleşme teknolojilerine geçiş için yoğun bir biçimde çalışmaktayız, eşzamanlı olarak 6G'nin çalışmalarını da hızla sürdürüyoruz.

Dijital ortamdaki haberleşmeye ciddi bir hukuki altyapı hazırladık. Siz gençlerin umut ve heyecanlarını, bilim ve teknolojiye yoğunlaştırarak, TEKNOFEST'lerde zirveye taşıdık. Yerli ve milli elektrikli aracımız Togg'un seri üretimine başladık. Yerli ve milli trenimiz yakında raylarda olacak. Bilgi ve iletişim seferberliği ile özellikle savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda, yerli ve milli projelere imza atmaktayız."

- "Türkiye Yüzyılı'nda metaverseden blokzincire kadar her alanda en üst seviyeye çıkacağız"

Bakan Karaismailoğlu, bilimsel zeminde değerlendirip, devlet aklı ile planladıkları haberleşme yatırımlarının, yarının ihtiyaç duyulan her türlü adımı kamu-özel iş birliği ile hayata geçirdiklerini bildirdi.

İnsan kaynağı yetiştirmek amacıyla 5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı'nı devreye aldıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Gelecekteki projelerimiz için yerli ve milli hassasiyetle hayata geçireceğimiz 5G bizim için elzem bir konudur. 5G teknolojisiyle aynı zamanda yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla temelli bir büyüme sürecimizi güçlü bir biçimde destekleyeceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Ekim 2022'de tüm dünyaya ilan ettiği Türkiye Yüzyılı'nın, bilimin, dijitalin, iletişimin, üretimin, verimliliğin, kalkınmanın, değerler ve barışın yüzyılı olacağını dile getirdi.

"Bizim yüzyılımız istikrarın, huzurun, haklının, değerlerin, istikbalin ve barışın yüzyılı olacak." diyen Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı'nda metaverseden blokzincire kadar her alanda en üst seviyeye çıkacağız. Ülkemizde insanımızın hayat kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara desteğimiz artarak devam edecek. Ülkemizle diğer ülkeler arasındaki iletişim, hızlı, sürekli ve daha şeffaf hale gelecek. Yerli ve milli, yenilikçi ve yeşil üretim ekonomisi anlayışıyla, milli teknoloji hamlemizin desteğiyle, her alanda dünyadaki rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz. Ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası arenada, yolcu, yük, enerji ve bilişimde önemli bir merkeze dönüştürmekteyiz.

Siber Vatan ve dijital aleme yönelik adımlarımız, bu süreçlerde yerli ve milli yazılım, donanım kullanımı, hedefimize ulaşmamızda kritik başarı faktörlerimizden biridir. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin ulaşım ve iletişim modları için 183 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Yatırımlarımızla milli gelirimize 520 milyar dolardan fazla, istihdama 18 milyon katkı, üretim sistemine 1 trilyon 79 milyar dolarlık olumlu etki oluşturduk.

2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yeni ulaşım ve haberleşme yatırım planını tamamladık. Böylece ülkemizin üretimine 2 trilyon dolar, milli gelirine 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacağız. Yalnızca haberleşme altyapımıza 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 5 milyar dolar, 2029 yılı sonuna kadar 12,5 milyar doları aşan, 2053'e kadar ise toplam 67 milyar doların üzerinde bir yatırım planladık."

- "Sınır kapılarımızdaki kadar, siber kapılarımızdaki güvenliğin de önemli olduğunu görmekteyiz"

Bakan Karaismailoğlu, elektronik haberleşme sektöründe son 20 yılda fiber hat uzunluğunu 88 bin kilometreden, 488 bin kilometreye yükselttiklerini belirterek, "Tabii ki yeterli değil, milyon kilometrenin üzerine çıkarmayı da hedefledik. Sabit genişbant abone sayımız 18,5 milyona, mobil abone sayımız 88,5 milyona, genişbant abone sayımız ise 89,5 milyona ulaştı. 2011'de 1 milyon olan makineler arası iletişim abone sayısı bugün 7,8 milyona çıktı." dedi.

Yaptıkları yatırımlar sayesinde büyüyen elektronik haberleşme sektörünün 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 32'den fazla büyüme kaydettiğine işaret eden Karaismailoğlu, aynı dönemde internet kullanım miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre, sabitte yaklaşık yüzde 13 mobilde de yüzde 22 artış gösterdiğini söyledi.

Karaismailoğlu, Türkiye'deki ulaşım, iletişim ve bilişim hamlelerinin meyvelerini çoktan vermeye başladığını gururla ifade ettiğini belirterek, "Haziran sonu itibarıyla, toplam internet kullanıcısı sayısı açısından tüm dünya ülkeleri arasında yapılan sıralamada ilk 20 ülke arasında yer aldık. Avrupa'da ilk 5 ülke içinde yer almaktayız. BM Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün açıkladığı, 132 ülkenin yarıştığı küresel inovasyon endeksinde Türkiye, 2022'de 4 basamak yükselerek 37'nci sırada yer aldı." diye konuştu.

İnternette artan kullanıcı sayısıyla birlikte maalesef kötü niyetli eylemler ve hacklemelerin arttığına, dijital saldırıların, kurumsal, sistemli ve uluslar üstü bir düzeyde yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, sınır kapılarındaki güvenlik kadar, siber kapılardaki güvenliğin de önemli olduğunu gördüklerini, bu konuda da gerekli ve yeterli tedbirleri vaktinde aldıklarını söyledi.

- "e-devlet kapısı, 61 milyon 160 bini aşkın kayıtlı kullanıcısıyla dev bir hizmettir"

Bakan Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)"nin bu konudaki çalışmalarını tebrik etti.

Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin, kurumların ve kritik altyapı sistemlerinin korunmasında 7/24 esasına göre çalıştığını ifade eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"USOM çalışmaları kapsamında 2022 yılı içinde 55 binin üzerinde tespit edilen zararlı bağlantıların erişimi engellenmiştir. Ayrıca, yine bu yıl içinde 12 binin üzerinde siber güvenlik bildirimi ve kuruluşlara yönelik önlemler de alınmıştır. Yine bu yılın ekim ayı başı itibarıyla raporlanan siber saldırı sayısı 100 bine yakındır.

Bu saldırıları tamamen iç kaynaklarla geliştirdiğimiz yazılımlarla engellemekteyiz. Ülkemizin dijital dönüşümünde e-devlet kapısının da kritik öneminin son derece bilincindeyiz. 922 kurumun 6 bin 650'ye yakın hizmetinin sunulduğu e-devlet kapısı, 61 milyon 160 bini aşkın kayıtlı kullanıcısıyla dev bir hizmettir."

Karaismailoğlu, uzayda izi olmayanın, dünyada gücünün olmayacağı inancı ile yerli ve milli haberleşme uydusunu yaptıklarını belirterek, "Siber güvenliğin, coğrafi sınır güvenliği kadar önemli olduğunu son derece iyi biliyoruz. Bu milletin evlatlarının, imkan verildiğinde nasıl TEKNOFEST kuşağı olduğunu yakinen görmekteyiz." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, yurdun dört bir yanında bu etkinliğe katılmaya hak kazanan takımlara tebriklerini ileterek, "Yolunuz açık, hedefleriniz yüce, gönlünüz ferah olsun. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.