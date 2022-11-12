'Vatandaşlarımızın sosyal sorunlarını, biz de derdimiz olarak görüyoruz'

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Meclisin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milletin ihtiyaçlarına cevap verecek, Türkiye'yi hedefleriyle buluşturacak yasama faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Turan, toplumun tüm sorunlarının çözümü konusunda ortaya irade koyduklarını ve kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.

Bu hafta Genel Kurulda, Amasra'daki maden kazasında şehit olan madencilerin yakınlarına yönelik destekler ile cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelere devam edileceğini bildirdi.

Tarihi bir adım atılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulduğunu hatırlatan Turan, "Vatandaşlarımızın yaşadıkları tüm sosyal sorunları, biz de derdimiz olarak görüyoruz. Çözüm konusunda milletimizin birliği ve beraberliği, en büyük gücümüz." ifadelerini kullandı.

Turan, Genel Kurulda daha sonra Polis Akademisi bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi'nin kurulması, emniyet hizmetleri sınıfında belli süre görev yaptıktan sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararlarıyla memuriyetten ilişiği kesilenlerin, gerekli sağlık şartlarını taşımaları halinde emniyet teşkilatına hizmet veren genel idare hizmetleri sınıfına açıktan atamalarının sağlanması düzenlemelerini de içeren Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifini görüşmeyi planladıklarını belirtti.