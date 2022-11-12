MEB'den okullara iki ayda 6,2 milyar lira bütçe gönderildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başından bugüne kadar okullara 6,2 milyar lira bütçe gönderildiğini bildirdi.

Özer, yaptığı açıklamada, bakanlığın, bu yıl ilk kez eğitim öğretime hazırlık kapsamında başlattığı tüm okullara doğrudan bütçe gönderimi uygulamasının sürdüğünü belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için her okula ihtiyacı oranında bütçe gönderildiğini, ihtiyacı fazla olana daha çok kaynak aktarıldığını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları için okullara ilk etapta 3,1 milyar lira bütçe gönderilmişti. Bugün itibarıyla okullarımıza gönderdiğimiz doğrudan bütçenin miktarı 6,2 milyar liraya ulaştı. Okullarımız temizlik, kırtasiye malzemeleri, donatım ve küçük onarımlar için 4,1 milyar lira harcama yaptı. Geri kalan, oluşacak yeni giderler için hazır bekliyor. Gönderdiğimiz bütçe nihai değildir. İhtiyaç oldukça okullarımızı destelemeye, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Devletin okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduğunu vurgulayan Özer, eğitim yılı başında, "kayıtla ilişkilendirilerek velilerden hiçbir şekilde bağış istenemeyeceğini" ifade ettiklerini anımsattı.

Özer, bu konudaki şikayetler üzerine 398 soruşturma açıldığını, 244 soruşturmanın halen devam ettiğini ve sonuçlanan 154 soruşturmanın yaptırımlarının da uygulama aşamasında olduğunu bildirdi.

Soruşturmalar sonucunda 29 okulun yöneticisine yönelik disiplin cezası teklifi getirildiğini belirten Özer, "Ayrıca 2 okulun müdürünün yöneticilik görevinden alınması teklifi getirildi, biri uygulandı diğeri ise değerlendirme aşamasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.