Malatya'da kavgaya müdahale eden polis memuru yaralandı
Malatya'da kavgaya müdahale eden polis, şüphelinin silahının ateş alması sonucu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2022 14:05, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 14:16
Hamidiye Mahallesi'nde sabaha karşı yaşanan kavga üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kavgaya karışan V.B'yi etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada şüphelinin belinden düşen tabanca ateş aldı.
Tabancadan çıkan merminin isabet ettiği polis memuru S.G. yaralandı.
Yaralı polis memuru, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan V.B, emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız