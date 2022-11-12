FETÖ mensubu firari Uğur Demirok MİT operasyonuyla yakalandı
Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2022 14:16, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 14:23
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.
Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız