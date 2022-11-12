Cumhuriyet savcıları her yalan habere işlem yapmamalı!

7418 sayılı basın yasasında yer alan değişiklikler 18 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tıklayınız.

Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir:

"Madde 217/A - (Ek madde: 13.10.2022 - 7418 S.K/Madde 29)

(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."

Memurlar.net değerlendirmesi:

Kanun maddesi çok açık bir şekilde sadece sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bir bilginin yayılmasından bahsetmektedir.

Her yalan haber bu kapsama girmemektedir.

Kanun maddesine göre bir yalan haberin kapsama girebilmesi için;

1- Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki olması

2- Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili olması

3- Gerçeğe aykırı bir bilgi olması

4- Kamu barışını bozmaya elverişli olması

şartlarının bir arada bulunması gerekmektedir.

Ancak, bazı Cumhuriyet Başsavcıları kendilerine gelen başvurularda 1. maddede yer alan "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki olması" kısmına dahi dikkate almaksızın savunma istem yazıları yazabilmektedir.

Türk Ceza Kanunun 217/A maddesine eklenen hükmün uygulanabilmesi için tüm kamu görevlilerinin gerekli özeni göstermesi gerekmektedir.