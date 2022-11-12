Erdoğan: Karadeniz gazını inşallah önümüzdeki sene kullanmaya başlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun "Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine Doğal Gaz Verme Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün Kastamonumuzun Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide'de yaşayan vatandaşlarımızı doğal gaza kavuşturuyoruz. Bu ilçelerimizdeki tüm vatandaşlarımıza doğal gazın hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl aşırı yağışlardan dolayı Batı Karadeniz bölgemizde ciddi sel felaketleri yaşadık. Haberi alır almaz milletimizin yaralarını sarmak ve şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devlet olarak bizzat bakanlarımızın koordinasyonunda tüm kurumlarımızla sahaya indik. Hamdolsun kısa sürede ilçelerimizin alt yapılarını büyük ölçüde onardık, insalarımızın yaralarını sardık. Felaketin ardından sahadaki çalışmaları yerinde görmek ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için Bozkurt'a da gelmiştik. Bozkurt'da bize ifade edilen taleplerin başında doğal gaz geliyordu. Hemen orada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza gereken talimatı verdik. Bakanlığımız ilgili kurumlarımız ve dağıtım şirketlerimiz 14 ay gibi kısa bir sürede 4 ilçemizi de doğal gaza kavuşturdu. Bir hayal gerçek oldu.

Abana doğal gaza kavuştu. Bozkurt, İnebolu, Cide aynı şekilde doğal gaza kavuştu. Bugün sizlerle beraber bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan dolayı sizin gözlerinizdeki mutluluk bilesiniz ki bizim de mutluluğumuzdur ve bir sözü daha tutmuş olmanın huzuruyla sizlerle bu açılış töreninde beraberiz.

İlçelerimizi doğal gaza kavuşturmak için 85 milyon liralık yatırımla 75,5 kilometre boru hattı döşedik. Vatandaşlarımız da sağolsunlar doğal gaz aboneliği hususunda büyük bir teveccüh göstererek bu hizmete sahip çıktı. Artık Bozkutlu, Abanalı, Cideli, İnebolulu kardeşlerimiz sadece bir düğmeye basarak ısınacak, yemeğini pişirecek, banyosunu yapacak. Kış aylarının oldukça çetin geçtiği bu bölgemizde soba ile ısınma ve diğer ihtiyaçları gidermenin getirdiği zahmetler yerini Allah'a şükür doğal gazın temizliğine ve rahatlığana bıraktı.

Elbette Kastamonu'ya yaptığımız doğal gaz yatırımları sadece bu dört ilçemizle sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki yıl Küre, Çatalzeytin ve Araça en kısa zamanda da diğer ilçelerimize doğal gaz hatlarını ulaştıracağız. İlçelerimize gidecek yüksek basınçlı iletim hattı için 750 milyon lira maliyetle 300 kilometrelik bir hat oluşturacak, dağıtım için de 245 milyon liralık yatırım yapacağız. Böylece Kastamonumuzun 15 ilçesine 4 yılda toplam 660 kilometrelik boru hattı döşeyeceğiz. Toplam yatırım tutarı 1 milyar lirayı bulan bu çalışmalar sonunda inşallah Kastamonumuzun doğal gaza kavuşmayan ilçesi kalmayacak.

Hükümete geldiğimizde ülkemizin sadece 5 şehrinin il merkezi ve 57 yerleşim yerinde doğal gaz vardı. Bugün ise Türkiye'nin 81 il merkezi ve 669 yerleşim yerindeki vatandaşlarımız doğal gaz hizmetinden faydalanıyor. Böylece doğal gaz konforundan faydalanan nüfusun büyüklüğünü 12,5 milyondan 58 milyona çıkardık. Ayrıca 10 milyon vatandaşımız da dilediği zaman aboneliğini yaptırarak bu konfordan faydalanabilme imkanına sahiptir. Bu seviyeye doğal gaz iletim ve dağıtım şebekemize 20 yılda 90 milyar lira yatırım yaparak iletim ve dağıtım şebeke uzunluğumuzu 190 bin kilometreye çıkartarak geldik. Bir başka ifadeyle dünyanın etrafında yaklaşık 5 tur atabilecek bir doğal gaz şebeke alt yapısı ile uzak yakın demeden Türkiye'nin her yerine ulaştık. Sadece bu yıl doğay gaz iletim ve dağıtımı için toplam 17,5 milyar lira yatırımla 11 bin 750 kilometre yeni hat tesis ediyoruz. İnşallah bu gayretlerimizi doğal gaz konforunu vatandaşlarımızın tamamına ulaştırana kadar sürdüreceğiz.

Tabi doğal gazı bu kadar yaygınlaştırınca yerli kaynaklarımızı da devreye alma mecburiyetimiz çıktı. Uzunca bir süredir devam eden arayışlarımız sonunda nihayet Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda önemli bir keşif yaptık. Müjdesini milletimizle de paylaştığımız Karadeniz doğal gazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık.