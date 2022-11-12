6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

''ÖNCE BİR HÜKÜMET PROGRAMININ ORTAYA ÇIKMASI LAZIM''

İsim konusunun önemli olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, önce hükümet programının ortaya çıkması gerektiğini söyledi.

Bursa'da temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Belki şu soru gelebilir aklınıza, 'Neden Cumhurbaşkanı adayınızı hemen belirlemiyorsunuz?' diye. 'Millet bunu bekliyor' diye söylüyorlar. Hayır efendim. Önce bir hükümet programının ortaya çıkması lazım. Bizim neleri yapacağımızı millete bir anlatmamız lazım. Olay, bir Cumhurbaşkanı olayı değildir. Olay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeniden ayağa kalkması olayıdır. Beraber inşa edilmesi olayıdır. Yeniden inşa edilmesi olayıdır. Siz ekonomide ne yapacağınızı anlatmazsanız, adaleti nasıl sağlayacağınızı söylemezseniz, işsizliği nasıl önleyeceğinizi söylemezseniz, teknoloji devrimini nasıl sağlayacağınızı söylemezseniz o zaman neyi yapacaksınız? 'İlla bir aday' olsun. Eee, aday ne olacak yani? Ali olur Veli olur ama sizin memleketi ayağa nasıl kaldıracağınızı söylemeniz lazım."

''6 LİDER BİRLİKTE KAZANACAĞIZ''

Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın birlikte mücadele ettiğini belirterek ''Beraberiz 6 lider beraberiz birlikte mücadele edeceğiz birlikte kazanacağız. Kaybetmek yok bizim kitabımızda kazanmak var. Yeniden kazanacağız ve Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz'' dedi.