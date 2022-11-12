MSB: 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi
MSB: Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2022 17:35, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 17:37
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu!" denildi.
Açıklamada, teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan komandoların, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
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Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu!T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2022
Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB pic.twitter.com/of2y37bklQ