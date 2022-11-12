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Buk Beauty - Hydrafacial Yöntemleri Nelerdir?

Kaynak : Advertorial
Haber Giriş : 12 Kasım 2022 18:29, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 18:32
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Buk Beauty - Hydrafacial Yöntemleri Nelerdir?

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Buk Beauty - Hydrafacial Yöntemleri Nelerdir?

Yüzde oluşan siyah nokta, cilt lekeleri ve akne gibi istenmeyen kötü görünümleri yok edebilmek için cilde zarar vermeden vakum ve solüsyon ile cilt üzerine yapılan bir peeling işlemidir.

Hydrafacial uygulamaları ile hem cildinizin hem de bedeninizin daha güzel, daha canlı ve daha sağlıklı görünebilmeyi sağlamak artık çok daha kolay.

Hydrafacial Nasıl Uygulanır?
Hydrafacial işlemi uygulanırken bazı süreçler izlenir. Öncelikle cildi temizleme ve eksfoliyasyon uygulaması yapılır, daha sonra cilde glikolik asit ve Salisilik karışımı kullanılarak kimyasal peeling uygulanır. 3 aşamada ciltteki siyah noktaları ve diğer kirleri gözeneklerden çıkarıp hydrafacial ile cildi temizlemek için vakumlu emme cihazı kullanılarak ekstraksiyon uygulanır ve son olarak cildin nemlenmesine ve gençleşmesine yardımcı olacak cildi nemlendirme işlemi uygulanır.

Hydrafacial Kimlere Uygulanır?

Hydrafacial erkek - kadın, genç- yaşlı fark etmeksizin tüm cilt tiplerine ve istenilen her mevsimde rahatlıkla tereddüt etmeden uygulanabilir.

Hydrafacial Uygulama Ne İşe Yarar?
Ciltte oluşan siyah nokta ve lekelerin vakum ile peeling işlemi yapılarak cilt temizliği yapılmasını yardımcı olur. Böylelikle cildiniz daha genç, temiz pürüzsüz ve güzel bir görünüme sahip olmasını sağlamış olur.

Hydrafacial Avantajları Nelerdir?
Cildinizde oluşan gözeneklerin daralmasına, siyah nokta, akne ve ciltte oluşan lekelerin temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca bazı küçük kırışıklıkların ve ince çizgilerin giderilmesine yardımcı olur, cildin nem dengesini koruyarak cildin daha nemli ve canlı kalmasını sağlar. Ayrıca cildin aşırı derecede yağlanmasını önler.

G5 Masajı Nedir?
G5 masajı masaj terapistlerinin yaptıkları masajdan çok daha fazla derine inebilen mekanik masaj cihazlarına denir.

G5 Masajı Nasıl Uygulanır?
Bütün cilt tiplerine uygun başlıklarla ritmik titreşimler ve itme kuvveti sağlayan bir masaj cihazı ile uygulanır.

G5 Masajı Hangi Alanlarda Yapılır?
Vücudun tüm noktalarında g5 masajı uygulamak mümkündür. Çoğunlukla kalça, bel, kol ve uyluk bölgesi gibi alanlar da kullanılmaktadır. Bu sayede kolaylıkla bölgesel incelme oluşumu sağlanabilmektedir.

G5 Masajı (Vibroterapi) Kimlere Yapılmaz?
G5 masajı varis sorunu olan kişilere uygulanamaz, kadınların regl döneminde de bu uygulama yapılmaz ve yine emboli teşhisi konulan ve kanser tedavisi gören kişilere bu masaj yapılamaz.

G5 Masajının Avantajları Nelerdir?
Selülit sorununu ortadan kaldırır, kasları güçlendirir ve kan dolaşımının hızlanmasını sağlar, cildin daha sıkı olmasını sağlar ve cilde elastiklik kazandırır, metabolizmayı hızlandırır ve vücudu sıkılaştırır.

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Soğuk Lipoliz Nedir?
Cilt altındaki yağ hücrelerini kontrollü bir şekilde soğutarak büzülmesini, daralmasını ve bozulmasını sağlayan bir soğuk lipoliz işlemidir. Bu işlem uygulanmış olan kişinin vücudu dondurulan yağlar işleyerek yağları öldürüp ölü yağ hücrelerini kökten ortadan kaldırabilmektedir.

Soğuk Lipoliz Uygulaması Nasıl Yapılır?
Cyro lipo cihazı sayesinde yağ hücreleri donarak ölüyor ve vücudun temizliği ile sorumlu olan lenf drenaj sistemi ile vücuttan atılıyor.

Soğuk Lipoliz Kimlere Uygulanır
Vücudunun belirli bölgelerinde belirli miktarda bölgesel yağ fazlalığı olan kişilerde soğuk lipofiz tekniği kullanılmaktadır.

Soğuk Lipoliz Hangi Bölgelere Uygulanır?
Soğuk Lipoliz göbek, bel, alt karın, üst karın, sırt, bacak, basen ve kol bölgelerine uygulanabilir.

Soğuk Lipoliz Sonrasında Neler Oluşur?
Uygulama sonrasında işlem yapılan bölgede morarma, şişlik, uyuşma, geçici hassaslık, kızarıklık gibi ihtimaller oluşabilir.

Soğuk Lipoliz Tedavisi Kaç Seans Sürer?
Tek seanslık bir uygulama olan soğuk lipofiz uygulaması seansın uygulanacağı bölgenin yağ probleminin çokluğuna göre 2 ya da 3 seans da alınabilmektedir. Soğuk lipoliz sayesinde daha genç ve güzel görünmek mümkün.

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