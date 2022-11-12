Fenerbahçe'nin ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında lider Fenerbahçe, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan sarı-lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Karadeniz ekibinin golleri Borja'dan geldi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Kasım 2022 19:06, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 19:07
Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçında Fenerbahçe ile Giresunspor karşı karşıya geldi.
19. dakikada Ferdi'nin kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Enner Valencia, takımını 1-0 öne geçirdi.
40. dakikada Pedro çift sarı kart sonucu oyundan atıldı ve devre arasına 1-0 konuk ekip galibiyetiyle girildi.
İkinci yarıda 71 ve 83. dakikalarda 2 gol bulan Sainz, konuk ekibi 2-1 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe 29 puanda kalırken, Giresunspor puanını 15'e yükseltti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız