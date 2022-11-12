Ankara'da 4 ahşap ev küle döndü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında 4 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2022 19:36, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 19:38
Rüstempaşa Mahallesi Nerdümendede Sokak'taki ahşap evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 4 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız