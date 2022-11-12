Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar ile Betül Özen çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki nikah törenine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın kıydığı nikahın şahidi olan Kılıçdaroğlu ve Akşener, çifte mutluluklar diledi.

Karalar, nikahı kıydıktan sonra cüzdanı önce Akşener'e verdi. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na uzattığı cüzdanı CHP Genel Başkanı da Betül Özen'e verdi.

Kılıçdaroğlu, törende, güzel bir nikaha tanıklık yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Genç çifte tavsiyelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Güzel çocuklarınız olsun. O güzel çocuklarınız çağdaş uygarlığı yakalamak için mücadele etsin ama arada bir kavga edecekseniz sakın unutmayın, barışmayı asla ihmal etmeyin. Birbirinize karşı sorumluluklarınız artacak. Dolayısıyla sorumluluğunuzu bilin. Annelerinize, babalarınıza, evlatlarınıza her zaman sevgiyle, saygıyla yaklaşın. Doğal olarak, 'Aile cüzdanını kime vereceksiniz?' derseniz tabii izin verirseniz evin gerçek patronuna yani hanıma takdim edeceğiz."

Akşener de çifte mutluluk dileğinde bulunarak, "İki anneniz, iki babanız oldu. İnşallah ülkemize hayırlı evlatlar yetiştirirsiniz ama ben tabii sayısına karışmıyorum, siz kendiniz karar verin. Dolayısıyla bir yastıkta kocayın, birbirinizi sevin, sayın. Üç 'S'de bir de sabır var. Şimdi erkekler duymasın, kadınlar için söylüyorum ama kızım sen sabretmeyeceksin, Mert sabredecek. Annesi duymasın. Nuray Hanım duymasın. Gitti oğlan gitti. Çok mutlu olun inşallah." diye konuştu.

Zeydan Karalar da Türkiye'yi yeniden inşa edecek, toplumun her ferdinin rahat ve barış içinde yaşamasını sağlayacak çok değerli iki genel başkanı ağırladıklarını belirterek, "Evet, onun için Adana'nın onur günü. Mert ve Betül çok şanslı, Türkiye'nin ileriki yıllarında çok etkili olacak iki isim burada. Herkese nasip olmaz." ifadelerini kullandı.