Zigana Geçidi'nde toprak kayması
Trabzon-Gümüşhane kara yolundaki Zigana Geçidi'nde toprak kayması yaşandı. Yol bir süre trafiğe kapandı. Olayda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Haber Giriş : 12 Kasım 2022 23:02, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 23:03
Akşam saatlerinde Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar Köyü yakınlarında toprak kayması meydana geldi.
Dağdan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Kapanan yola, o sırada orada bulunan sürücüler tarafından müdahale edildi.
Kaya parçalarının bir bölümü sürücüler tarafından kenara itilerek, yolun kısmen açılması sağlandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen kara yolları ekipleri yolun tamamen açılması için çalışma başlattı.
Olayda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız