Aralık ayında Meclis'te! İşte madde madde EYT
"Emeklilikte Yaşa Takılanlar" ile ilgi düzenlemede sona gelindi. Düzenlemenin aralık ayı içerisinde Meclis'e gelerek yasalaşması bekleniyor. Peki, EYT'den kimler yararlanacak, ilk maaş ne zaman alınacak?
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; işte EYT ile ilgili merak edilenler:
1- EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?
EYT'nin de içinde yer alacağı torba tasarının yılbaşından önceki hafta Meclis'ten geçirilerek aralık ayında yasalaşması bekleniyor.
2- Düzenlemeden kimler yararlanacak?
Sigortalı olduğu tarih 1999'un Eylül ayından önce olanlar bu haktan faydalanabilecek.
3 - Hangi şartlar aranacak?
Eylül 1999'dan önce sigortalı olan kadın çalışanlar 20 yıllık çalışma süresini ve 5 bin gün prim gün sayısını tamamlamış ise hemen emekli olacak. Erkek çalışanlar ise 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim günü doldurması halinde emekli olacak.
4 - EYT hakkı için nereye başvuracağım?
EYT şartını taşıyanlar Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuracak.
5 - Ne zaman maaş alırım?
Henüz bu konuda net bir tarih yok. Ocak ayında düzenlemeye son halinin verilmesi bekleniyor. Dolayısıyla maaşların şubat ya da mart gibi hesaplara yatması bekleniyor.
6 - Kaç kişi faydalanacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, prim gün sayısı ve hizmet yılı şartlarını dolduran yaklaşık 1,5 milyon insanın hemen emekli olabileceğini söyledi.
7 - Prim gün sayım eksik, ne yapmalıyım?
Prim gün sayınız eksik bile olsa EYT hakkınız devam ediyor. Yani prim gününüz dolduğunda emekli olabileceksiniz. Bu şekilde EYT'li sayısının 5 milyonu aşması bekleniyor.
8- Peki borçlanma yapabilir miyim?
Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması yaparak açığı kapatabilirsiniz.
9- Erkekler mi kadınlar mı daha avantajlı?
Borçlanma konusunda kadınlar daha avantajlı. Çünkü kadın çalışanların çocuk başına iki yıl borçlanma hakkı bulunuyor. Toplamda üç çocuk için 6 yıla kadar borçlanabilir.
10- Staj EYT'den sayılacak mı?
Bakan Bilgin, EYT konusunda en uygun ve kapsayıcı çözümlemeyi yapacaklarına dikkat çekerek çalışmaların sürdüğünü duyurdu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız