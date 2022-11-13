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Isırılan adamı dövüp köpeği teselli ettiler!

Malum lobi, bacağını ısıran sokak köpeğinden kaçmaya çalışan vatandaşı linç etmeye kalktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2022 07:58, Son Güncelleme : 13 Kasım 2022 07:46
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Isırılan adamı dövüp köpeği teselli ettiler!

Türkiye; çocuk, kadın, adam onlarca vatandaşını sahipsiz köpeklere kurban verirken, küçük bir azınlığı oluşturan "hayvanseverler lobisinin" dayatmaları yüzünden ülkenin sokakları adeta köpeklere terk ediliyor. Kimi 'sevimli dostların' sivri dişleri ve pençeleriyle, kimi 'dört ayaklı canlardan' kaçarken bir aracın çarpması sonucu, kimi koşarak üzerine gelen vahşileşmiş köpeklerin saldırısından kurtulmak için yüksekten atlamak zorunda kalırken, kimi de kuduz mikropu taşıyan bir sokak köpeğinin ısırıkları yüzünden hayatını kaybeden onlarca insana rağmen, 'sokak köpeklerini savunan' hayvanseverlerin tepkilerinden korkan belediyeler ve sorumlu kuruluşlar harekete geçemiyor. Hayvanseverliği toplum sağlığını tehlikeye atmak zanneden, köpek saldırılarında hayatlarını kaybedenleri suçlayan grubun propagandasının etkisinden kurtulunması için daha kaç köpek saldırısına kaç çocuk, kadın ve adam kurban edilecek? Şehir sokaklarının köpek terörüne terk edilmesini savunanlar, dün Eskişehir'de şiddete başvurarak akılalmaz bir harekette bulundu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir vatandaş fast food dükkanı önünde kendisini ısıran köpeğe korkuyla tepki verdi. Köpeği uzaklaştırmak isteyen vatandaşın salladığı ayağı köpeğe isabet etti. Olayı gören vatandaşlar şahsa tepki göstererek, niçin tekme attığını sordu. Adam, köpeğin kendisini ısırdığını ve bunun için tekme attığını söyledi. Ancak, bir grup ve yemek yiyen adam arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Köpek mağduru bir anda kendini gözü dönmüş kalabalığın arasında buldu. "Köpek katili, hayvan düşmanı" sözleriyle hem sözlü hem fiziki tepki gören adam kalabalığın ortasında kaldı. Adeta meydan dayağı atılan şahıs, olay yerinden güçlükle uzaklaştı. Önce köpeğin ardından 'köpeğe niye müdahale ettin' diyenlerin saldırısına uğrayan adam kaçarak canını zor kurtardı. Isırılan adamı püskürten hayvanseverler, köpeğe sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. (İHA)

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