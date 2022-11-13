O il hayat pahalılığı ve konuta erişilebilirlikte İstanbul ile yarışıyor
O il hayat pahalılığı ve konuta erişilebilirlikte İstanbul ile yarışıyor
Meslek liseleri 11 ayda 5 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı
Meslek liseleri 11 ayda 5 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TOKİ Başkanı Bulut: Sosyal konutlar 2 yılda teslim
TOKİ Başkanı Bulut: Sosyal konutlar 2 yılda teslim
Eğitimin yükünü veliler sırtlanıyor
Eğitimin yükünü veliler sırtlanıyor
Ali Yalçın: ÖMK'da 2008'de yaşananlar tekrar tekerrür etmesin
Ali Yalçın: ÖMK'da 2008'de yaşananlar tekrar tekerrür etmesin
Fikri-projesi olana, iş kurana, iş büyütene devletten altın fırsatlar
Fikri-projesi olana, iş kurana, iş büyütene devletten altın fırsatlar
Aralık ayında Meclis'te! İşte madde madde EYT
Aralık ayında Meclis'te! İşte madde madde EYT
POMEM Giriş Sınavı için ön başvuru süreci yarın başlayacak
POMEM Giriş Sınavı için ön başvuru süreci yarın başlayacak
Türkiye geneli ve KKTC'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapıldı
Türkiye geneli ve KKTC'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem tatbikatına katılım çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem tatbikatına katılım çağrısı
Erdoğan: Karadeniz gazını inşallah önümüzdeki sene kullanmaya başlayacağız
Erdoğan: Karadeniz gazını inşallah önümüzdeki sene kullanmaya başlayacağız
Togg'dan açıklama: Cumhurbaşkanımız dışında ön sipariş almadık
Togg'dan açıklama: Cumhurbaşkanımız dışında ön sipariş almadık
Teknoloji bağımlılığı beynin ödül ve ceza sistemini bozuyor
Teknoloji bağımlılığı beynin ödül ve ceza sistemini bozuyor
MEB'den okullara iki ayda 6,2 milyar lira bütçe gönderildi
MEB'den okullara iki ayda 6,2 milyar lira bütçe gönderildi
Erdoğan: ABD'deki seçimle birlikte bazı olumlu haberler geliyor
Erdoğan: ABD'deki seçimle birlikte bazı olumlu haberler geliyor
MEB'den 'Kariyer Basamakları Sınavı iddiaları hakkında' suç duyurusu
MEB'den 'Kariyer Basamakları Sınavı iddiaları hakkında' suç duyurusu
Togg, İstanbul'da sergilendi! Vatandaşlar hayran kaldı
Togg, İstanbul'da sergilendi! Vatandaşlar hayran kaldı
Atama kararı yayımlandı, 15 ilin müftüsü değişti
Atama kararı yayımlandı, 15 ilin müftüsü değişti
Bakan Koca: 'Beyaz göç' bundan sonra geri dönüşlerle anılacak
Bakan Koca: 'Beyaz göç' bundan sonra geri dönüşlerle anılacak
Konut fiyatlarının artmasına rağmen DASK teminatları aynı
Konut fiyatlarının artmasına rağmen DASK teminatları aynı
Hablemitoğlu soruşturması tamamlandı: FETÖ elebaşı dahil 10 kişiye dava
Hablemitoğlu soruşturması tamamlandı: FETÖ elebaşı dahil 10 kişiye dava
Okulda hastanelik eden akran şiddeti
Okulda hastanelik eden akran şiddeti
Bakan Bilgin'den açıklama: EYT'de yıl-prim şartı ne olacak?
Bakan Bilgin'den açıklama: EYT'de yıl-prim şartı ne olacak?
Togg, İstanbul-İzmir arası kaç lira yakıyor?
Togg, İstanbul-İzmir arası kaç lira yakıyor?
MEB'den 'uzman öğretmenlik sınavından muaf tutulacaklara' ilişkin açıklama
MEB'den 'uzman öğretmenlik sınavından muaf tutulacaklara' ilişkin açıklama
Ataşehir Belediyesindeki rüşvet iddiasına Bakanlıktan soruşturma
Ataşehir Belediyesindeki rüşvet iddiasına Bakanlıktan soruşturma
Astsubay Emre Sevinç'i şehit eden 6 terörist kaçamadı
Astsubay Emre Sevinç'i şehit eden 6 terörist kaçamadı
İşverenin çalışanlara ödeyeceği ısınma giderlerine vergi muafiyeti
İşverenin çalışanlara ödeyeceği ısınma giderlerine vergi muafiyeti
AK Parti yeniden değerleme oranında indirim üzerinde çalışıyor
AK Parti yeniden değerleme oranında indirim üzerinde çalışıyor
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

O il hayat pahalılığı ve konuta erişilebilirlikte İstanbul ile yarışıyor

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Hilal Erkuş, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Antalya'nın ciddi dış göç aldığını belirterek, 'Antalya sinyal veriyor. Özellikle hayat pahalılığı, konuta erişilebilirlik açısından İstanbul'la yarışıyor. Planlama açısından çok ciddi müdahaleler yapılmazsa, burada yaşayan kesimlerin bir grubu konuta erişemeyecek' dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Kasım 2022 12:30, Son Güncelleme : 13 Kasım 2022 12:32
Yazdır
O il hayat pahalılığı ve konuta erişilebilirlikte İstanbul ile yarışıyor

AÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Erkuş, pandemi ve savaş gibi krizlerin kentlere etkisini anlattı. Bütün krizlerin kentlerde iş ve konut gibi sıkıntılara yol açtığını belirten Prof. Dr. Erkuş, turizm kenti Antalya'nın da bu durumda etkilendiğini söyledi. Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte Antalya'nın dış göç altında kaldığını ifade eden Prof. Dr. Erkuş, kentteki nüfus yapısının değiştiğini, kent nüfusunun yüzde 25'in yabancılardan oluştuğunu, bu nedenle iş ve konut sektöründe ciddi sıkıntılar yaşandığını açıkladı. Kira fiyatlarındaki artışla konuta erişilebilirlik probleminin ortaya çıktığını aktaran Prof. Dr. Erkuş, bunun çözülmesi için acil planlama yapılması gerektiğini vurguladı.

'PANDEMİ TATİL YAPMA BİÇİMİNİ DEĞİŞTİRDİ'

Antalya'nın pandemi krizinden çok fazla etkilendiğini aktaran Prof. Dr. Erkuş, "Dünyadaki krizler, özellikle pandemi bütün kentleri etkiledi. Yaşam biçimini de değiştirdi. Farklı yerleri daha çekici hale getirdi. Özellikle turizm kenti Antalya'yı daha fazla etkiledi. Turizm sektörünün kendi içerisinde krizlere karşı aşırı kırılganlığı ve hassaslığı var. İnsanların tatil yapma biçimleri değişti. Her şey dahil oteller değil; daha açık alanları olan, daha küçük butik oteller tercih edilir oldu. Uzaktan çalışma biçimleri farklı kentleri daha çekici hale getirdi. İnsanlar artık o kentlerde tatil yaparak, çalışmayı tercih ediyor. Bu noktada Antalya, hibrit çalışma modellerinin olduğu, farklı yerleşimlerde, kırsal alanlarda hem tatil yaptığı hem de çalıştığı mekanları sunmasından dolayı çok çekici hale geldi" dedi.

600 BİN TL'LİK DAİRE 5 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI

Rusya- Ukrayna savaşındaki kriz nedeniyle kentte dış göç problemi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Erkuş, "Şu anda çok ciddi dış göç alıyoruz. Bu, demografik yapıyı etkiliyor. Nüfusun yüzde 25'i yabancılardan oluşuyor. Bu da konuta erişilebilirlik problemini gündeme getiriyor. Konut fiyatlarında çok ciddi artış var. Son 3 yılda 600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı. Bu durum, emlak fiyatlarını da artırıyor. Aynı şekilde kiralarda da artış oluşuyor, bu ciddi bir problem. Özellikle öğrenciler, burada yaşayan halk için artık konut erişilemez hale geldi. Bu noktada dışsal ve içsel krizler kentleri farklı etkiliyor. Özellikle Antalya bir taraftan hem çekici oldu hem de burada yaşayanlar için çok ciddi konuta erişim problemini gündeme getirdi" diye konuştu.

'ANTALYA'DA SEKTÖREL DÖNÜŞÜM BAŞLADI'

Dış göç etkilerine bağlı olarak kentteki yaşamsal ve sektörel değişikliklerin oluşmaya başladığını anlatan Prof. Dr. Erkuş, şöyle konuştu:

"Daha önceden Antalya'yı emekli kenti olarak biliyorduk. Şu anda emekliler için yaşanabilir değil. Göç çok fazla. Orta ve aktif yaş grubu elbette burada tutunmaya çalışacak. Kendi bildiği işlerde çalışacak ya da kendi işini yaratıp, yeni sektörlerin oluşmasına da fırsat oluşturabilir. Ekonomik anlamda Antalya'da bir dönüşüm gündeme gelebilir. Şu anda böyle bir dönüşüme başlanmış durumda. Özellikle yabancıların tercih ettiği Hurma- Sarısu bölgelerine gittiğimizde, birçok küçük firma açıldığını görüyoruz. Ev tekstil veya estetik gibi konularda farklı imkanları gözlemleyebiliyoruz. Bu kadar çok gelen grup bir sektörde çalışacak ve sektörel dönüşümü de beraberinde getirebilecek. Eğer konuta erişim, yaşanabilirlik ve yaşam kalitesi anlamında yerel halk erişemezse; mevcut genç nüfusumuzu da kaybedebilme riskini barındırır. Burada yaşayanların yaşam kalitesini artırarak, konuta erişilebilirliğini sağlamak diğer sektörleri de etkileyecektir. Aynı zamanda genç nüfusu burada da tutabilecektir ki; biz de gelecekte bu noktada daha sürdürülebilir bir kent olabiliriz. Kendi yerel kültürümüzü ve yerel halkımızı da kaybetmeden farklılıklarımızla büyüyelim."

ANTALYA SİNYAL VERİYOR, İSTANBUL İLE YARIŞIYOR

Planlama açısından ciddi müdahaleler yapılmazsa evsizlik ve barınma problemlerinin yaşanabileceğini belirten Prof. Dr. Hilal Erkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya, aslında sinyal veriyor. Özellikle hayat pahalılığı, konuta erişilebilirlik açısından İstanbul'la yarışıyor. Planlama açısından çok ciddi müdahaleler yapılmazsa, burada yaşayan kesimlerin bir grubu konuta erişemeyecek. Evsizlik ve barınma problemi olabilecek. Bu noktada ya nüfus kaybedeceğiz ya da kaçak yapılaşma veya farklı yasal olmayan konut formlarını görebileceğiz. Bu da kentin sürdürülebilirliğini etkileyecek. Bu yüzden acilen konut planlaması, konut politikaları üzerine çözümler getirilmesi gerekiyor. Bu, özellikle Antalya kenti için çok ciddi bir sorun. Hem öğrenci hem de burada yaşayan için."

BAGEP VE TÜBA-GEBİP'TEN 2 ÖDÜL ALMIŞTI

Prof. Dr. Hilal Erkuş, Şehir ve Bölge Planlama alanında yaptığı çalışmalarla 2018 yılında Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) ile TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri'nde (TÜBA-GEBİP), Şehir ve Bölge Planlama alanında ödül almıştı. BAGEP tarafından verilen ödülü 'Turizm Kentinde Ekonomik uyum ve Esneyebilme Kapasitesi Üzerine Oluş: Antalya Kenti Üzerinden Kriz ve Sonrası Dayanıklılık Biçimleri'ni proje konusu olarak çalışan Erkuş, TÜBA-GEBİP'te ise 'Kurgucu Beklentiler ve Kriz Sonrası Dayanıklılık Stratejileri: Antalya Turizm Kenti Örneği' üzerinden çalışmıştı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
O ilde kış için mezar yerleri şimdiden hazırlanıyor
O ilde kış için mezar yerleri şimdiden hazırlanıyor
ABB'den ODTÜ arazisinden geçen yola ilişkin açıklama
ABB'den ODTÜ arazisinden geçen yola ilişkin açıklama
Yok böyle takas: Hayali olan telefon için aracını gözden çıkardı
Yok böyle takas: Hayali olan telefon için aracını gözden çıkardı
Valilikten '84 yaşındaki depremzede 3 yıldır konteynerde yaşıyor' haberine açıklama
Valilikten '84 yaşındaki depremzede 3 yıldır konteynerde yaşıyor' haberine açıklama
İki il için kuvvetli yağış uyarısı
İki il için kuvvetli yağış uyarısı
18 ortaokul öğrencisi öğle yemeği sonrası hastanelik oldu
18 ortaokul öğrencisi öğle yemeği sonrası hastanelik oldu

Bu Habere Tepkiniz

Cumhuriyet savcıları her yalan habere işlem yapmamalı!

Cumhuriyet savcıları her yalan habere işlem yapmamalı!

Dezenformasyon yasasıyla yürürlüğe giren 7418 sayılı yasayı bir çok Cumhuriyet savcısı yanlış yorumlayarak işlem yapmaktadır.
Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Kapsam dışında kalan 2 sağlık grubu daha teşvik ödemesi alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacıların teşvik ödemesi alacağını belirtti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

POMEM'lere 12.000 öğrenci alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 9.600 lisans (8.160 erkek ve 1.440 kadın), 2.400 önlisans (2.040 erkek ve 360 kadın) olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacağını açıkladı.
Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Danıştay 12. Dairesi, Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmamasının işlemi sakatladığını açıkladı
39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi 5434 sayılı Kanun kapsamında çalışarak emekli olan davacı tarafından, 40 yıl 14 gün çalışması olmasına karşın 39 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi nedeniyle eksik ödenen emekli ikramiyesinin ödenmesi talebiyle açılan davayı reddeden bölge idare mahkemesi kararını onadı.
KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında yabancı uyruklu sözleşmeli personel statüsünde mahalli katip-sekreter olarak görev yapmakta iken 10/06/2001 tarihinde yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya iş sonu tazminatı ödenmemesi işlemini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

Anayasa Mahkemesinin 21/5/2008 tarih ve E.2004/83, K.2008/107 sayılı kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?
KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unun erişime açıldığını duyurdu.
Memur ve emekliye refah payı geliyor

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmiş yıllardaki bütçe komisyonundaki geleneğin aksine hiçbir soruya yanıt vermedi. Yanı verilmeyen sorular arasında 'Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?' sorusu da yer alıyor
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 28 personel alacak

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 28 personel alacak

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 28 personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022.
Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminin fragmanı

Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminin fragmanı

Neşet Ertaş’ın hayatını beyazperdeye taşıyan Garip Bülbül Neşet Ertaş filminden yeni fragman yayınlandı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Kilo almak istemeyenler bu uyarıya kulak verin!

Kilo almak istemeyenler bu uyarıya kulak verin!

Yemeği çok çiğnerseniz...