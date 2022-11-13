YÖK'ten 2023 yılı akademik kadro işlemleri için önemli yazı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, iki istisna dışında üniversitelerde kadro işlemlerinin 2023 yılı yıllık plan kapsamında yürütüleceği konusunda önemli bir uyarı yaptı!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Kasım 2022 12:06, Son Güncelleme : 13 Kasım 2022 17:07
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıda; 2023 yılında akademik kadro işlemlerinin yıllık bir plan çerçevesinde yürütüleceğini, üniversitelerin sadece iki istisnai kural dışında bu planın dışına çıkamayacağı konusunda devlet üniversitelerine yazı gönderdi.
Buna göre; üniversiteler, akademik birimin öğretim elemanı sayısında düşüş
yaşanması ile araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile ulusal
stratejik değere sahip bilimsel çalışmalar için istihdam edilmesi planlanan
öğretim elemanı kadro talepleri haricinde 2023 yılında planlamaları haricinde
kadro talep edemeyecektir.