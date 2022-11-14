14 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
14 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Zirvesi öncesinde Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile ikili görüşme gerçekleştirecek.
(Bali)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Liderler Buluşması"nda bir araya gelecek.
(Ankara/12.00)
3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Giden Yol belgeselinin lansman programına katılacak.
(Lefkoşa)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valiliğe ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'na ve Fen Lisesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Hatay/10.30-17.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin dış ticaret endeksleri, kümes hayvancılığı ve süt ve süt üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nin marjında yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.
(Pekin)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rixos Premium Tekirova'da 15 Temmuz Derneğinin 252 Hatim Programı'na iştirak edecek.
(Antalya/20.30)
2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda "Açık Deniz Teknolojileri Merkezi"nin açılışına katılacak.
(Zonguldak/10.45)
SPOR
1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
(Belgrad/22.00)
2- A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak.
(İstanbul/17.00)
3- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta Göztepe-Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/Sakarya/20.00)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası BOTAŞ-Bursa Uludağ Basketbol maçıyla sona erecek.
(Ankara/13.00)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız