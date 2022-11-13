Patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u taburcu oldu
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'daki Patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u taburcu oldu, yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i yoğun bakımda, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2022 23:26, Son Güncelleme : 13 Kasım 2022 23:28
Sağlık Bakanı Koca: "(İstanbul'daki) Patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u taburcu oldu, yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i yoğun bakımda, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız