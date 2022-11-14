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Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Soylu, "Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 07:50, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 09:38
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İçişleri Bakanı Soylu, patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'nde açıklamalarda bulundu.

Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını belirtti.

Terörün Türkiye'ye yakışmadığını dile getiren Soylu, "Yaklaşık 6 yıldır İstanbul'da dün akşam üzeri yaşadığımız gibi müessir bir hadise, bir terör hadisesi yaşamadık. (Beyoğlu'ndaki patlama) Bu konuda milletimize mahcubuz. Bu yıl sadece 200'e yakın terör olayı engelledik. Belki bu karşılaştığımız olaydan daha müessif sonuçlara sebebiyet teşkil edecek terör olaylarıdır." dedi.

Terörün farklı bir yüzü olduğunu ifade eden Soylu, "Dağda mücadele edersiniz. Sınır ötesinde mücadele edersiniz. Şehirde mücadele edersiniz ve birçok terör olayını engellersiniz. Bir tanesini kaçırırsınız. Millet olarak da ülke olarak da kaybettiğimiz canlar açısından da büyük bir bedel ödersiniz. Elbette ki coğrafyamızda büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz." diye konuştu.

Kimsenin coğrafyasında Kobani'nin, Tel Rıfat'ın, Münbiç'in Nusaybin'in, Kamışlı'nın olmadığını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Bunlarla, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu büyük bir iradeyle tüm arkadaşlarımızla bir mücadele gerçekleştiriliyor. İstiklal Caddesi bizim milletimizin nazlı bebeğidir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler, karşılığını daha ağır vereceğiz. Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajını da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum ve bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir Allah'ın izniyle."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bir üzüntü duyduklarını, 6 terör şehidinin olduğunu dile getirerek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Soylu, şöyle konuştu:

"Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bir kısmının annesi, eşiyle, bir kısmının babası, annesiyle birlikte olabilme imkanına sahip olduk. Sayın Valimiz, Başkan Yardımcımız, bakan yardımcılarımız hep birlikte hastaneleri ziyaret ettik. Bu esnada da elbette ki bu olayın faillerini bulabilmek için de hem Emniyet Genel Müdürümüz burada, Terör Başkanımız, İstihbarat Başkanımız, İstanbul Emniyet Müdürümüzün koordinasyonunda hakikaten olayın olduğu saatten itibaren çok büyük bir gayret gösterildi. Hem teknik olarak hem fiziki olarak yapılabilecek her adım atılmaya çalışıldı."

Süleyman Soylu, patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.

3 aileden 2'şer kayıp yaşanan saldırıda 81 yaralının olduğu ve 50 kişinin taburcu edildiği bilgisini paylaşan Soylu, "Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. Doktorlarımız gidebilirler dedikten sonra hepsi evlerine intikal ettiler. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu da ağır. Yine diğerleri tedbiren hastanede tutuluyorlar. Onlara da Cenabı Allah'tan şifa diliyorum." dedi.

Eylemin gerçekleştiği andan itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile tüm birimlerin, kaynaklandığı yer, talimatın alındığı yer ve eylemi gerçekleştirenlerle ilgili çalışma yaptığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı."

"Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü"

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık bir şekilde ifade etmektedir. Belki şunu söylemek gerekir. Terörün yüzü acıdır ama bu mücadeleyi, bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz ve özellikle bize dost gibi görünen, tüm teröristleri ya kendi ülkesinde saklayan veya işgal ettiği alanlarda, hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren, onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun."

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