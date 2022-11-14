Çöp atanı parmak izinden yakalıyorlar

Isparta Emniyet Müdürlüğü, çevreyi kirletenlere karşı 81 il'e örnek olacak bir uygulamaya imza attı. Mesire yerleri, mezarlıklar ve ibadet yerlerine atılan çöplerden parmak izi alan polis ekipleri, kimlikleri tespit edilenlere para cezası kestirdi. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirde vatandaşın nabzını tutarak şikayetlerini sordu. Vatandaş ise mesire yerleri, parklar, mezarlıklar, türbeler ile ibadet yerlerinin bahçelerindeki kirlilikten yakındı. Bunun üzerini harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

TCK'DA KARŞILIĞI VAR

Türk Ceza Kanunu'nun 153.maddesinde yer alan "İbadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezarlara... zarar veren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır." hükümden hareketle Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan izin alan Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenli olarak mesire alanları, dini mekanlar, mezarlıklar ile park ve bahçelerdeki şişeler ve plastik bardaklardan parmak izi aldı.

UYGULAMA BAŞLAYALI 15 GÜN OLDU

Alınan örnekleri kayıtlarla karşılaştıran ekipler parmak izi tespiti gerçekleştirilen kişilere "çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından çok sayıda adli işlem yaptı. Yaklaşık 15 gündür devam eden uygulama sonrasında çevre kirliğinde ciddi bir azalma yaşandı. Türk Ceza Kanunu'nun 153.maddesi çevre kirliliğine sebep olanlara 100 lira ile 14 bin 600 lira arasında para cezası uygulanabiliyor.

YANGIN ÇIKMASINI DA ENGELLİYOR

Olay yeri İnceleme Şube Müdürü Komiser Sinan Akdeniz, kentteki adli olayların çözümü dışında çevreyi kirletenlerin tespitinin de yapıldığını söyledi. Çevreyi kirletenlerin tespiti çalışmalarının paydaş kurumlarla titizlikle devam ettiğini belirten Akdeniz, "Cam şişeler, sigara izmaritleri, plastik bardaklar, plastik şişelerle çevre kirletiliyor. Vatandaşlarımız, çevrenin kirletilmemesi konusunda bilgilendiriliyor. Yaz aylarında cam ve benzeri malzemelerin yangın çıkarması da engelleniyor." diye konuştu.