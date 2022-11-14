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Oğlunu boğazını sıkarak öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı babası tarafından boğazı sıkılarak nefessiz bırakılan kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 19:23, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 19:27
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Alınan bilgiye göre, Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir sitede, Ş.Ş. ile oğlu Yunus Ş. (23) tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.Ş, oğlu Yunus Ş'nin boğazını sıkarak nefessiz kalmasına sebep oldu.

Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Baygın halde bulunan Yunus Ş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yunus Ş, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Baba Ş.Ş. ise ekiplerce gözaltına alındı.

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