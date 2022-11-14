Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 09:55, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 09:41
Güvenlik güçleri tarafında dün Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan T.C, S.A ve A.C'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız