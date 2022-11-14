Bu kadarda olmaz! Öğretim görevlisi ilanına tez konusu yazıldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından 10 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de birimlerinde istihdam edilmek üzere çok sayıda öğretim üyesi ve diğer öğretim elemanı düzeyinde kadro ilanı yapılmıştır.

Takipçilerimizden gelen bildirimlerde; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programında ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda bir adaya ait tez başlığının doğrudan ilan şartı olduğunu görüyoruz.

Söz konusu kadroya başvuracak adayların; "Okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu olmak. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında yüksek lisans yapmış ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanında en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Çocuklarda empatik eğilim ve ahlaki yargı ve yaşam doyumu konularında akademik çalışma yapmış olmak" şartı aranmıştır.

Söz konusu ilanda yer verilen "Empatik eğilim, ahlaki yargı ve yaşam doyumu" gibi üç ayrı özel şartı Yükseköğretim Kurulu tez merkezinde arattığımızda karşımızda sadece bir adayı çıkarmaktadır.

Öğretim üyesi düzeyinde ilan edilen kadrolarda dahi tez konusu yazılmanın ilgili mevzuatında engellendiği bir durumda, öğretim görevlisi kadrosunda böyle bir özel şartın yer verilmesi bu kadarda olmaz dedirtecek cinsten görünüyor.

Bu çerçevede, halen başvuru süreci devam eden bu kadronun hiç gecikmeksizin iptal edilmesi ya da özel şartın kaldırılarak ilanın güncellenmesi gerekmektedir.