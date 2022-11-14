Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden biri öldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1 kişi öldü, 4 kişinin tedavisi sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 11:11, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 11:00
Piremir Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra fenalaşan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınanlardan Ş.Ç. (56) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
E.O, N.E, K.C. ve F.İ'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız