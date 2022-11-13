Disiplin soruşturması açılmadan ön inceleme raporuna göre disiplin cezası verilebilir mi?

İlgili hakkındaki iddialar hayli fazla

Davacının, . Köyü . ada . sayılı parsel, . ada . sayılı parsel ve . ada . sayılı parsel ile ilgili olarak usulüne aykırı düzeltme ve veri girişlerinde bulunduğu, değişiklik yapılan 19/03/2016 tarihinin Cumartesi gününe denk geldiği, toplulaştırma sonrası oluşturulan parsellerde hissesi olmayan kişiler adına hisse verilip kısa bir zaman diliminde satışının gerçekleştirildiği, veri girişi ve düzeltme işlemlerinin zincirleme olarak devam ettiği, söz konusu usulsüz işlemlerin bilgisizlik ile açıklanamayacağı, kaldı ki değişiklik yapıldıktan kısa bir süre sonra değişikliğe konu hisselerin satışının yapılmasının da bu durumu gösterdiği, konuyla ilgili olarak ceza soruşturmasının devam ettiği.

İlk derece mahkemesi işlem hukuka uygun bulmuştur.

İstinaf: Soruşturma açılmadan sadece 4483 s. Kanuna göre hazırlanan ön inceleme raporu esas alınamaz

Davacı hakkında 657 sayılı Kanun hükümlerine göre açılmış disiplin soruşturması ve bu soruşturma sonucunda düzenlenmiş disiplin soruşturma raporu bulunmadığı, yalnızca 4483 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen ön inceleme raporunda getirilen teklif uyarınca tesis edilen dava konusu disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/6677

Karar No: 2022/276

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Genel Müdürlüğü

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Tapu Müdürlüğünde. olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun. tarih ve . sayılı kararının iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların Devlet memurluğundan çıkarıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; davacının, . Köyü . ada . sayılı parsel, . ada . sayılı parsel ve . ada . sayılı parsel ile ilgili olarak usulüne aykırı düzeltme ve veri girişlerinde bulunduğu, değişiklik yapılan 19/03/2016 tarihinin Cumartesi gününe denk geldiği, toplulaştırma sonrası oluşturulan parsellerde hissesi olmayan kişiler adına hisse verilip kısa bir zaman diliminde satışının gerçekleştirildiği, veri girişi ve düzeltme işlemlerinin zincirleme olarak devam ettiği, söz konusu usulsüz işlemlerin bilgisizlik ile açıklanamayacağı, kaldı ki değişiklik yapıldıktan kısa bir süre sonra değişikliğe konu hisselerin satışının yapılmasının da bu durumu gösterdiği, konuyla ilgili olarak ceza soruşturmasının devam ettiği, davacının işlediği fiiller sonucunda tapu siciline güven ilkesinin sarsıldığı ve anılan fiillerin memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici olduğu anlaşıldığından, davacının, 657 sayılı Kanun'un 125/E-g maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesince; davacı hakkında 657 sayılı Kanun hükümlerine göre açılmış disiplin soruşturması ve bu soruşturma sonucunda düzenlenmiş disiplin soruşturma raporu bulunmadığı, yalnızca 4483 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen ön inceleme raporunda getirilen teklif uyarınca tesis edilen dava konusu disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı, hukuka aykırılığı saptanan disiplin cezası nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle, istinaf başvurusunun kabulüne, İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline ve yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının meslekten çıkarıldığı tahakkuk tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacıya isnat edilen fiillerin sübut bulduğu, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Bölge İdare Mahkemesi kararının düzeltilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün olup; temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olduğundan, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Temyize konu kararın, "yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının meslekten çıkarıldığı tahakkuk tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine" ilişkin kısmına gelince;

2577 sayılı Kanun'un 49. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa, kararın düzeltilerek onanacağı belirtilmiştir.

Davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklara uygulanacak "yasal faizin başlangıç tarihi"nin, dava açma tarihi olan 14/05/2018 tarihi esas alınarak, bu tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmesi gerekirken; kararda, "yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının meslekten çıkarıldığı tahakkuk tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine" şeklinde hüküm kurulmasında hukuka ve Danıştay içtihatlarına uygunluk bulunmamakta ise de, bu yanlışlık; 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan eksiklik ve yanlışlık kapsamında olduğundan, Bölge İdare Mahkemesi kararının, "Dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük hakların, dava açma tarihi olan 14/05/2018 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine" şeklinde düzeltilerek onanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile dava konusu işlemin iptali ve yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının meslekten çıkarıldığı tahakkuk tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davacıya ödenmesi yolundaki. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararının, yukarıda belirtilen şekilde düzeltilerek ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın . İdare Mahkemesine gönderilmesine, 27/01/2022 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.