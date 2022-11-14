Bombacı teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının faili sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söyledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 11:36, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 12:17
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı olay yerine bıraktığı belirlenen Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın, saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.
Bombayı koyan şüpheli kadın şahsın olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerasının incelendiği aktarılan açıklamada, şahsın taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler ilçesine gittiğinin tespit edildiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız