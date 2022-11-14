FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Aydın'da yakalandı
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 11:42, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 11:43
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulun eski 3. sınıf emniyet müdürü M.K'nin Yenipazar'da bulunduğunu belirledi.
M.K, düzenlenen operasyonla yakalandı. FETÖ propagandası yapmaktan dolayı da arama kaydı bulunduğu belirlenen M.K, işlemin ardından cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız