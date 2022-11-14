Banyo duvarlarında fark yaratacak dekoratif öneriler

Banyolarınızı baştan aşağı yenilemek yerine küçük dokunuşlarla farklı bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Bu sayede estetik bir görünüm kazandırabileceğiniz banyolarınızı aynı zamanda daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. Büyük veya küçük banyo dekorasyonları sırasında en çok karşılaşılan sorunlardan biri olarak karşımıza sıklıkla duvarların bu tasarım sürecine nasıl dahil edileceği konusu çıkmakta. Birbirinden güzel banyo duvar seramikleri ise bu konuda işimizi fazlasıyla kolaylaştırmakta. İşte sizler için hazırladığımız rehber niteliğindeki yazımızla birlikte banyo duvarlarında gözle görülür farklılıklar yaratabileceksiniz.

Banyo Duvarlarında Fonksiyonel Tasarımlar



Banyo duvarları birçok evde olduğu gibi genellikle kullanışsız ve sade bir şekilde tercih ediliyor. Halbuki oldukça geniş alana sahip olan banyo duvarları, küçük aksesuar ürünleri veya çeşitli mobilyalar ile daha kullanışlı hale kolaylıkla getirilebiliyor. Bu bağlamda banyoda kullanabileceğiniz mobilya ürünlerini seçerken, duvara monte edilebilen türden seçeneklere göz gezdirmeniz sizi büyük ölçüde rahatlatacaktır. Örneğin ayaklı modellerden ziyade duvara monte edilebilen banyo lavaboları tercih edebilirsiniz.

Duvarları kullanışlı hale getirebileceğiniz bir başka detay olarak ise çeşitli küçük aksesuar ürünleri öne çıkıyor. Peçetelik, havluluk veya aynaları duvara sabitleyerek hem banyonuzu alan kullanımı bakımından genişletebilir hem de estetik bir görünüme sahip olabilirsiniz. Buna alternatif olarak banyonuzun tasarımına uygun duvar raflarını tercih ederek, kalabalıklarınızdan kurtulabilirsiniz.

Seramik Modelleriyle Tarzınızı Banyo Duvarına Yansıtın



Banyo dekorasyonu sırasında duvarlarda yaratabileceğiniz etkilerle klasik görünümlerden uzaklaşarak kendi tarzınızı yansıtabilir veya modaya kolaylıkla uyum sağlayabilirsiniz. Bunun için banyoların olmazsa olmazlarından seramik ve fayanslarda değişikliğe gidebilirsiniz. Özellikle son zamanlarda moda olan dekoratif seramik çeşitleri bu anlamda sizlere seçim kolaylığı sağlayacaktır.

Modern tarzların vazgeçilmezi olan mermer görünümlü banyo duvar seramikleri de en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Uzun kullanım ömrü, pürüzsüz yapısı ve birbirinden farklı renk çeşitleriyle siz de tarzınıza ve zevkinize uygun seramik çeşitleri arasından seçim yaparak banyo duvarlarınızda farklılıklar yaratabilirsiniz.

Duvar Kağıtlarıyla Banyoların Cazibesini Arttırın



Banyo duvarlarında pek alışık olmadığımız duvar kağıtları, yeni tasarım ve motiflerle yaşam alanlarımızı süslemeye devam ediyor. Normal şartlarda nemli ve sıcak alanlarda kullanılması uygun olmayan duvar kağıtları, günümüzde artık banyolara özel olarak üretiliyor. Banyo duvarlarının tamamına olmasa da örneğin bir cephesini duvar kağıtlarıyla kaplayabilir ve estetik bir görünüm elde edebilirsiniz. Banyonun mevcut cazibesini olabildiğinde üst noktalara taşıyan duvar kağıtları, uygun fiyatlı olmasıyla da sıklıkla tercih ediliyor.

Duvarları Aydınlatma Üniteleriyle Donatın

Evin her alanında olduğu gibi banyolar da aydınlatmanın etkisinden söz etmemek olmaz. Banyolarda sıklıkla tercih edilen tepe aydınlatmaları bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor. Özellikle tıraş olurken veya makyaj yaparken sık sık ihtiyaç duyulan ek aydınlatmalar için banyo duvarlarına monte edilebilen aplik modellerini tercih edebilirsiniz. Büyük banyolarda gereksinimi oldukça fazla hissedilen aydınlatma ünitelerini küvet ve duşakabin gibi alanların üst kısımlarında kullanabilirsiniz.

