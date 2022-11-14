Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 14:31, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 14:35
Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, sınav giriş belgelerinin "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldığı belirtildi.
Açıklamada, uzman ve başöğretmenlik sınavına katılacak öğretmenlerin, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecekleri bildirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız