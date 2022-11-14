Bakan Soylu'dan, saldırıda hayatını kaybeden anne ile kızın ailesine taziye ziyareti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 14:59, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 15:27
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki terör saldırısında kızıyla hayatını kaybeden Arzu Özsoy'un Bakırköy'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kızı Yağmur Uçar ile yaşamını yitiren Arzu Özsoy'un, Bakırköy Kartaltepe Buhar Sokak'taki babaevini ziyaret etti.
Apartmanın girişinde oluşturulan taziye alanında baba Mehmet Özsoy'a başsağlığı dileyen Bakan Soylu, anne Neşe Özsoy'u da evlerinde ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.
Bakan Soylu'ya, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de eşlik etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız