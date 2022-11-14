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Yerli ve milli doğalgazdan sonra yerli ve milli insan kaynağı yetişecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Ülkemizin iktisadi kalkınmasında öncü sektörlerle işbirliklerine fevkalade ehemmiyet atfediyor ve bu istikamette adımlar atıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 16:01, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 16:01
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Yerli ve milli doğalgazdan sonra yerli ve milli insan kaynağı yetişecek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulunda Açık Deniz Teknolojileri Merkezinin açılışına katılan Özvar, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, bu tür saldırıların Türkiye'yi hiçbir zaman yolundan döndüremeyeceğini söyledi.

YÖK olarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her alanda nitelikli insan kaynağını oluşturmanın en temel öncelikleri arasında yer aldığını belirten Özvar, "Bu kapsamda, ülkemizin iktisadi kalkınmasında öncü sektörlerle işbirliklerine fevkalade ehemmiyet atfediyor ve bu istikamette adımlar atıyoruz. İmzalanan bu protokolle Türkiye için hem ekonomik hem de stratejik öneme haiz denizlerde petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerine yönelik olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı faaliyetlerinde ihtiyaç duyulacak, niteliği yüksek insan kaynağının yetiştirilmesi hedeflenmektedir." diye konuştu.

Özvar, meslek yüksekokulunda açılan "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Programı" ve "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programı"na ilişkin bilgiler paylaşarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Petrolleri ile yaptığımız protokol kapsamında üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirmesinin yanı sıra yürütülecek ortak AR-GE faaliyetleri ile ülkemize offshore sondaj teknolojileri alanında yerli ve milli teknolojinin gelişimine katkı sağlanması da hedeflenmektedir. Böylece bölgede mevcutta var olan ve/veya yeni açılacak AR-GE merkezlerinin desteklenmesi, ortak projelerin yürütülmesi ve bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması amaçlanmaktadır. Açılışını yaptığımız bu merkez, diğer alanlarda yapacağımız çalışmalar için de bir model ve örneklik teşkil etmektedir."

Sadece bugüne takılı kalmanın geleceği ıskalamak anlamına geldiğine işaret eden Özvar, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin salt bugünkü ihtiyaçlarına odaklanarak hareket edemeyiz. Hem bugünün ihtiyaçlarını hem de önümüzdeki yıllarda ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçları dikkate alarak esnek bir planlama anlayışıyla hareket etmeliyiz. Dolayısıyla iş dünyasından temel beklentimiz; sadece bir ihtiyaç ortaya çıktığında bizimle işbirliği arayışına gidilmesi değil, ihtiyaçlar ortaya çıkmadan önce de işbirliği içinde olunmasıdır. Bu da uzun soluklu bir planlama ve tüm paydaşların dahil olduğu bir işbirliğini gerekli kılmaktadır."

- "Sadece Karadeniz'de değil, Akdeniz'de de milletimize yeni müjdeler vermek için çalışıyoruz"

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de eğitim ve öğretime başlayan yeni programların, gerek Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi gerekse TPAO'nun diğer operasyonları kapsamında görev alacak teknik personel ihtiyacının karşılanması açısından bir dönüm noktası oluşturduğunu, bu ortaklık sayesinde deniz ve kara operasyonlarında beraber çalışacakları ekipleri yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Karadeniz'de tarihi bir enerji projesini hayata geçirdiklerini aktaran Bilgin, "Projemiz tamamlandığında ülkemizin enerji bağımsızlığı için hayati bir adım atmakla kalmayacağız, Filyos'u da bir enerji ve teknoloji üssü haline getirmiş olacağız. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı, Türkiye'nin bağımsızlığı demektir. Bir başka deyişle Türkiye'nin bağımsızlığı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığından geçer. Bunun için her birimiz birer neferiz. Bu bilinç asla ve asla bizim bir anımızdan bile çıkmaz, çıkmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bilgin, Karadeniz'deki hidrokarbon arama çabalarının mevcut keşiflerle de sınırlı kalmayacağını işaret ederek, şunları söyledi:

"Karadeniz, önümüzdeki on yıllar boyunca hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerimize ev sahipliği yapacak. Genişleyen deniz enerji filomuzla sadece Karadeniz'de değil, Akdeniz'de de milletimize yeni müjdeler vermek için çalışıyoruz. Mavi Vatan'da gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar için nitelikli ve yetkin insan kaynağı ihtiyacımız da her geçen gün artıyor, hazır olun. Zonguldak BEÜ'de kurduğumuz bu yeni programların, müstakbel mezunları için çok önemli fırsatlar var önümüzde. Sizin bu projelerde harcayacağınız emeklerin de ülkemizin geleceği için yeni ufuklar açacağına inanıyoruz."

Zonguldak BEÜ Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ise öğrenicilerin öğretim süreci boyunca yalnız teorik değil, aynı zamanda pratik donanımı da kazanacağını ifade ederek, öğrencilerin hayatlarına yepyeni bir sayfa açtıklarını, bu yeni yolculuklarında etik değerlere bağlı kalmaktan, azim göstererek büyük bir özveriyle çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerektiğini anlattı.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Özvar ve Bilgin'e çeşitli hediyeler takdim edilen program sonunda öğrencilerle merkezin önünde hatıra fotoğrafı çekildi. Özvar ve Bilgin, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

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Daha sonra Özvar ve Bilgin'in yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak AK Parti milletvekilleri Hamdi Uçar ve Polat Türkmen ile Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve beraberindekiler Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu.

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