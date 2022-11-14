Vefat eden akademisyen son yolculuğuna uğurlandı

Başarılı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Esin Yıldız için, Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, mesai arkadaşları, hastane çalışanları ve Yıldız'ın ailesi katıldı.

"Uzun süren bir tedavi süreci vardı"

Uzun süren bir tedavi süreci vardı diyen Rektör Yıldız, " Rabbim mekanını cennet eylesin, uzun süren bir tedavi süreci vardı, on gün önce kendisini ziyaret etmiştim. Rabbim ailesine sabırlar versin. Tüm Üniversite camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Doğan ise, "Tıp camiası çok değerli bir doktorunu, akademisyenini kaybetti. Kederli ailesine Allah sabır versin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Konuşmaların ardından İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan tarafından cenaze namazı kıldırdı. Yıldız'ın cenazesi dualar eşliğinde defnedilmek üzere Sivas Yukarı Tekke Mezarlığına götürüldü.