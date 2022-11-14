Terör saldırısını gerçekleştiren şüphelinin yakalandığı ev görüntülendi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev görüntülendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 17:21, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 19:39
Dün saat 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalini tespit ettikleri saldırganı Küçükçekmece'de evde gözaltına aldı.
Şüpheli Albashır'ın Kanarya Mahallesi'ndeki üç katlı binanın en üst katında kaldığı ev kameralar tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, dağınık olan evin bir odasının balkon kapısının camının kırık olduğu dikkati çekti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız