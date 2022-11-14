Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 48'e yükseldi
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan terörist de dahil 46 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, 2 şüpheli daha yakalandı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 48'e yükseldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 19:39, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 20:00
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ederken, olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi.
Yakalanan 2 şüpheli ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 48'e yükseldi.İstanbul'daki saldırıda yeni detay: Koca rolündeki şüpheli aranıyor Vali Yerlikaya'dan terör saldırısı sonrası yaralıların son durumunu açıkladı Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız