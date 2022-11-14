6'lı masadan ortak açıklama: Anayasa değişikliği 28 Kasım'da açıklanacak

Altılı masanın ikinci turdaki ikinci toplantısı, yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından yapıldı.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, DEVA lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde toplandı.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMASI 28 KASIM'DA AÇIKLANACAK"

Basına kapalı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Toplantıda, güçlendirilmiş parlamenter sistem ve geçiş süreciyle ilgili çalışmaların ele alındığı belirtilen ortak açıklamada, "Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken Anayasa değişikliklerinin kodifikasyonunu tamamlamıştır. Altılı Masa olarak, bu çalışmayı 28 Kasım tarihinde kamuoyuyla paylaşma kararı aldık" denildi.

BTP'NİN ALTILI MASAYA KATILIM TALEBİ

Açıklamada, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın, altılı masaya katılım talebine ilişkin ise şu ifadeler yer aldı: "Bugün Altılı Masanın genişlemesiyle ilgili önerileri de görüştük. Bizler toplumu en geniş yelpazede temsil eden ve 85 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışla 12 Şubat 2022'de tarihi bir ilke imza attık. Belirlediğimiz ortak ilke ve değerler zemininde beraber çalışma kültürü oluşturduk. Çalışmalarımızı planlı ve programlı bir biçimde sürdürüyoruz. Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık."

BİR SONRAKİ TOPLANTI 28 KASIM'DA

"Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Altılı Masanın ortak adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak ve parlamentoda ulaşacağımız büyük bir çoğunlukla en kısa zamanda Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçerek Anayasa'dan ve milletten kopmuş bu otoriter yönetime son vererek milletimizi özgür ve müreffeh yarınlara kavuşturacağız" denilen açıklamada, bir sonraki toplantının 28 Kasım'da Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.