MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

1 Haziran 2022'de başlayan öğretmenlerin Kariyer Basamağı sürecinin en önemli ayaklarından olan sınav 19.11.2022 cumartesi günü tapılacak.

Bugüne kadar yapılan açıklamalarda tüm sendikaların sınava dayalı bu sistemin doğru olmadığı vurgusu yapmaları dikkat çekici idi.

Anayasa mahkemesine (AYM) yapılan yasanın iptali yönündeki başvuruda da geçtiğimiz hafta bir gelişme yaşandı ve AYM sendikalar ile MEB'in görüşünü aldıktan sonra karar vereceğini açıkladı. Henüz bu süreç ile ilgili bir açıklama yok yani tarih belli değil.

AYM'nin bu adımından sonra sınavın en azından AYM kararı sonrasına ertelenmesi beklentisi oluşmuştur.

Peki 500bin civarında öğretmenin katılacağı sınavın ertelenmesi mümkün mü? Ertelemenin (sınav sonucu dahil 15 Ocak 2023) sonrasına sarkması durumunda öğretmenlerin uzman öğretmenlik ödemesinden yararlanmaları da ertelenmiş olur. Bu konuda bir yazıyı daha önce ele almıştık.

Evet daha önce de belirttiğimiz gibi sınavı iptal ederek sınavsız bir sistemle uzman öğretmenlik hakkında yararlandırma yetkisi MEB'de değil. Bu yetki TBMM'de. Fakat sınav tarihini ve süreci belirleme yetkisi MEB'de.

MEB; sınav tarihi, sonuçların açıklanması gibi takvime bağladığı süreci pekala düzenleyebilir, değiştirebilir.

MEB bu yöndeki beklentileri karşılama iradesi gösterecek mi? Yoksa AYM sürecini hiç beklemeden aynı takvime devam mı edecek? MEB kendi yetkisindeki bu süreci yeniden değerlendirmelidir. Gerekirse AYM'den duruşma tarihi öğrenme yoluna giderek yeni bir yol haritası çizmelidir.

Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar