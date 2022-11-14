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Bakan Özer: Öğretmenlerimizin koşullarını iyileştirmek için çırpınıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm öğretmenlere, o boykot çağrılarını yapanlara, trollere prim vermedikleri için en içten şükranlarımı sunuyorum. Hiç kimse öğretmenimizi bizden fazla düşünemez. Mümkün değil. Çünkü biz bu eğitim sistemindeki öğretmenlerimizin koşullarını iyileştirmek için çırpınıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 21:50, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 22:32
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Bakan Özer: Öğretmenlerimizin koşullarını iyileştirmek için çırpınıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İskenderun ilçesindeki bir otelde düzenlenen, 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 sürecinde okulların güvenli ortamlar olduğunun görüldüğünü ifade ederek, 2021-2022 eğitim öğretim yılını yüz yüze, eğitime ara vermeden bitirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Eğitimin sürdürülmesinin, ülkenin salgın sürecinde normalleşmesine katkı sunduğuna işaret eden Özer, "Gerekli önlemler alınarak ve elektronik takip sistemini yürürlüğe sokarak, sınıf bazlı kapatmaları gerçekleştirerek okulların, olağanüstü koşullarda bir toplumdaki en güvenli ortamlar olduğunu gösterdik ve o nesli tekrar uzaktan eğitime mahkum etmeyerek kurtarmış olduk. Bu ülkenin geleceği için çok kritik bir hamleydi." ifadelerini kullandı.

Özer, eğitimin kesintiye uğramaması için kararlı şekilde çalıştıklarını dile getirerek, 2022-2023 eğitim öğretim yılına da iyi şekilde hazırlandıklarını kaydetti.

- "İlk kez tüm okullarımıza bütçe gönderdik"

Ücretsiz 153 milyon ders kitabı ve 160 milyon yardımcı kaynağın tüm illere ulaştırıldığını anlatan Özer, okullara gönderilen bütçelere de değindi.

Özer, "İlk kez tüm okullarımıza bütçe gönderdik. Bütçe gönderilmeyen tek bir okul kalmadı. Şu ana kadar okullarımıza 6 milyar 200 milyon lira bütçe gönderdik." diye konuştu.

Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranının artırıldığını, "başörtüsü yasağı" ve "kat sayı" gibi antidemokratik uygulamaların kaldırıldığına dikkati çeken Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her eğitim kademesinde öğrenci sayısını artırıyoruz ama öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltıyoruz. Aynı zamanda PISA ve TIMSS'deki başarıyı da artırıyoruz. Bu üçünü bir arada yapabilen ülke çok nadirdir. Onun için son 20 yıl, gerçekten eğitimde fırsat eşitliğinin maksimum düzeye çıktığı, beşeri sermayenin verimliliğinin de maksimum olarak arttığı bir döneme tekabül ediyor. Bunun için devasa yatırımlar yapıldı. 2000'li yıllarda 500 binlerde olan öğretmen sayısı 1,2 milyona ulaştı. Bunun büyük bir çoğunluğu da kadınlarımızdan oluşuyor. Devasa bütçeler... İlk kez Türkiye, artık problemleri çözüp niteliği artırmayla ilgili yoğunlaşabilme imkanına kavuşmuş oldu. Bu sürecin lideri olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza eğitime vermiş olduğu değer, her yıl bütçede eğitime en büyük payı ayırmadaki pozitif ayrımcılığından dolayı Hatay'dan şükranlarımı sunuyorum."

- "Meslek liseleri ilk defa yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci almaya başladı"

Milli Eğitim Bakanı Özer, meslek liselerinin üretim kapasitesinin artırıldığına işaret ederek, 2021'i 1 milyar 162 milyon liralık gelirle kapattıklarını, 2022'de gelirin 1,5 milyar lira olduğunu bildirdi.

"Muhtemelen 2022'yi 2 milyar lirayla kapatacağız. O sektörle yaptığımız iş birliği bir anda akademik olarak başarılı öğrencileri meslek liselerine çekmeye başladı. Yani 28 Şubat sürecinin uzaklaştırdığı o akademik başarılı öğrenciler, tekrar meslek liselerine gelmeye başladı. Meslek liseleri ilk defa yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci almaya başladı." ifadelerini kullanan Özer, öğretmen ve öğrencilerin üretime katkıları ölçüsünde pay aldıklarını aktardı.

- "Bu sene öğrencinin aldığı pay 100 milyon liraya yaklaşmaya başladı"

Özer, "Geçen sene 50 milyon lira civarında öğrencilerimiz, 112 milyon lira civarında da öğretmenlerimiz döner sermayeden pay alırken bu sene öğrencinin aldığı pay 100 milyon liraya yaklaşmaya başladı. Öğrenci eğitim alırken artık cebine para girmeye başladı." şeklinde konuştu.

Bakanlığın geçmişte yaklaşık 3 olan ürün tescil sayısını artırmaya başladıklarını, bu yıl şu ana kadar 8 bin 300 ürünün tescilini aldıklarını dile getiren Özer, öğrencilerin ticarileşen ürünlerin patentlerini de satmaya başladığını belirtti.

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Özer, meslek liselerinin ihracat yapar hale geldiğini söyledi.

- Kalfa ve çırak sayısında 2022 yılı hedefi aşıldı

Özer, 25 Aralık 2021'de 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda önemli değişiklik yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu değişikle hem iş veren hem de öğrenciler için çok cazip bir mekanizme ürettik. O tarihte tüm Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısı 159 bindi. Şu anda 1 milyon 15 bin. İlk defa açıklıyorum; 2022'deki çırak ve kalfa sayısı hedefimiz 1 milyondu, dün itibarıyla 1 milyon 15 bin ile hedefimizi aşmış olduk. Türkiye'nin her noktasında artık özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çırak, kalfa, usta ile ilgili hiçbir sorun kalmadı. Mesleki eğitimde de hedeflerimize ulaştık."

- "Öğretmenlerimizin koşullarını iyileştirmek için çırpınıyoruz"

Özer, uzman ve başöğretmenlik unvanı için yapılan sınav başvurularına değinerek, şartları sağlayan öğretmenlerin yüzde 95'inin uzman ve başöğretmenlik için başvuru yaptığını bildirdi.

Başvuran öğretmenlerin yüzde 99'unun eğitimlerini tamamladığını anlatan Özer, eğitim tamamlayan öğretmenlerin yüzde 98'inin de sınava başvurduğunu ifade etti.

"Tüm öğretmenlere, o boykot çağrılarını yapanlara, trollere prim vermedikleri için en içten şükranlarımı sunuyorum. Hiç kimse öğretmenimizi bizden fazla düşünemez. Mümkün değil. Çünkü biz bu eğitim sistemindeki öğretmenlerimizin koşullarını iyileştirmek için çırpınıyoruz." diyen Özer, bazı okullarda bağış toplanmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Özer, "Bütçe gönderildi. Mutlaka yine var ama çok daha az noktalara indi. Önümüzdeki senelerde inşallah çok daha azalacak." dedi.

Toplantıya, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik ile İlçe Milli Eğitim müdürleri ve okul idarecileri katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, daha sonra İskenderun Tosyalı Özel Eğitim Okulu'nda da incelemelerde bulundu.

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